Un esperto a Bobbio Pellice per rispondere alla paura dei contagi da Lingua blu

Un esperto di sanità animale è in arrivo a Bobbio Pellice per contenere l’apprensione con cui gli allevatori di pecore attendono l’arrivo della bella stagione. Con l’aumento delle temperature infatti cresce il timore di nuovi contagi da Lingua blu: la febbre catarrale che colpisce particolarmente i piccoli ruminanti portandoli molto spesso alla morte. L’Unione montana del Pinerolese ha deciso quindi di rispondere alle paure e alle incertezze degli allevatori con un incontro pubblico che si svolgerà domani, venerdì 28 marzo, all’ex Dogana Reale di via Sibaud a Bobbio Pellice.

“Ora l’epidemia è bloccata dal freddo ma dobbiamo rispondere ai timori degli allevatori alimentati dall’arrivo della bella stagione e quindi da una possibile ripresa dei contagi” spiega l’assessore all’agricoltura dell’Unione montana Claudia Bertinat.

All’incontro che inizierà alle 14 interverrà il dottor Giovanni Tedde, direttore della Sanità Animale dell’Asl To3. “Spiegherà la profilassi istituita dalla Regione Piemonte e darà consigli pratici sull’uso dei repellenti e sulla vaccinazione che sarà obbligatoria per chi sposta il gregge da un comune all’altro ad esempio per la transumanza e la salita agli alpeggi” aggiunge Bertinat. L’incontro a cui sono invitati tutti gli allevatori si chiuderà con un confronto con i veterinari locali e con gli addetti al settore.