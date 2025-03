Messer Tulipano torna in piazza Emanuele Filiberto con oltre 3 mila bulbi

Anche quest’anno, Messer Tulipano è passato in città per piantare oltre 3000 bulbi, destinati a colorare con i loro variopinti petali le aiuole di piazza Emanuele Filiberto: il cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra la Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto “Oasi”, curato da Pastis e Tre Galli, con il supporto di Sugonews, Apcoa e Associazione Azimut e il prezioso lavoro del Sign. Matteo e del vicinato. Per festeggiare l'arrivo della primavera giovedì 3 aprile dalle ore 18 alle 21 si inaugureranno le aiuole.

I primi fiori, dei più svariati colori, hanno già iniziato a sbocciare nelle aiuole e, oltre a valorizzare una zona importante della città, ci invitano ad andare ad ammirarne molti altri al Castello di Pralormo, dove si svolgerà la XXV edizione di Messer Tulipano aperta fino al 1° maggio 2025.

Tante le novità per questa nuova stagione di fioritura urbana, la prima tra tutte è la prima edizione della FESTA DEI TULIPANI in città a cura dei locali di piazza Emanuele Filiberto: Pastis, Freevolo, Ritual Brasilero, Fuego Y Brasa, Bolle & Tapas, Arancia di Mezzanotte, Thegrado, Cru, Antico Balòn, Fassoneria Filiberto, Tre Galli, Le Spose di Amelie, Shore, Boka.

Sarà possibile degustare ricchi aperitivi, golosi stuzzichini e cene sotto le stelle nei dehor immersi nella splendida fioritura dei tulipani.

Nel corso della serata live performance a cura dell’artista Paolo Galetto.

La seconda novità riguarda invece la possibilità per il pubblico di fotografare e di pubblicare sulla nuova pagina IG di Piazza Filiberto, dedicata all'evento (troverete QR code e altre info nei locali aderenti all'iniziativa) le immagini e i selfie più originali con il soggetto tulipani in evidenza. Si annunciano ricchi premi (consumazioni? buoni del tesoro? carte dei pokemon? Vedremo…).

Per i 25 anni di Messer Tulipano, Paolo Galetto, illustratore designer, insegnante e fondatore della “Piccola scuola di disegno di Paolo Galetto in Via Calandra 7d a Torino, celebra la fioritura dei Tulipani con un workshop collettivo di live painting. Il disegno della fioritura dei Tulipani nella bellissima Piazza Emanuele Filiberto inizierà con una performance, invito e guida al workshop, per disegnare in diretta i tulipani.