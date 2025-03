Teatro, il "Risveglio di primavera" di Wedekind racconta il difficile passaggio dall'adolescenza all'età adulta

Con una struttura in 19 brevi scene, il dramma racconta il difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta, esplorando temi come la scoperta della sessualità, il conflitto generazionale e la ricerca della propria identità. Scritto nel 1891, il testo venne censurato e portato in scena solo nel 1906 da Max Reinhardt, suscitando scandalo e apprezzamento. L’opera ha ispirato numerose versioni teatrali e cinematografiche, tra cui il film L’attimo fuggente.