Una Grugliasco più verde: quasi 300 gli alberi piantumati a marzo

Si sono conclusi i lavori di piantumazione di alberi sul territorio comunale. Avviata a dicembre 2024, l'azione intrapresa per il ripopolamento del patrimonio arboreo che, a causa delle annate difficili 2022-2023, aveva subito diverse perdite per disseccamento delle piante per stress idrico e per lo sviluppo di agenti patogeni che hanno colpito alcune specie in particolare, si è conclusa a fine marzo.

Tra queste le specie più colpite sono state i faggi (Fagus sylvatica), i carpini (Carpinus betulus), le betulle (Betula pendula) e alcuni tipi di conifere, ma non sono mancati anche aceri e addirittura olmi (Ulmus americana), di solito molto resistenti.

I nuovi alberi sono stati distribuiti su tutto il territorio, alcuni in sostituzione di piante che facevano parte di filari, ma nella maggior parte dei casi in nuove sedi, per agevolare l'attecchimento e scongiurare la presenza di agenti patogeni presenti nel terreno, residui dal precedente impianto.

Le specie scelte sono "piante a tutti gli effetti", ovviamente giovani che, a seconda della loro tipologia, si svilupperanno diventando soggetti arborei di:

1° Grandezza con un'altezza maggiore di 16 metri

2° Grandezza con un'altezza compresa tra i 10 e i 16 metri

3° Grandezza con un'altezza inferiore a 10 metri

Il numero totale di alberi è di 290 (90 + 85 + 102 + 13)

Sul sito web del Comune e di seguito l'elenco delle aree, le specie e il numero delle piantumazioni in ogni incarico e il riferimento dell'altezza che raggiungeranno da adulte.