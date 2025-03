Felice Casorati Designer, la mostra nello Studio Museo dell'artista a Pavarolo

I progetti espositivi dello Studio Museo Casorati a Pavarolo ripartono questa primavera, con un’importante mostra dedicata a Felice Casorati Designer, che aprirà al pubblico domenica 6 aprile, in contemporanea con la Design Week milanese e torinese - MiTo Design Connections - e sarà visitabile fino al 29 giugno 2025. Il progetto fa parte di uno dei capitoli del circuito espositivo dedicato a Casorati, che è partito con la grande antologica dedicata all’artista programmata dal 15 febbraio al 29 giugno 2025 nelle sale di Palazzo Reale a Milano.

Una delle più ampie e complete retrospettive dedicate a Felice Casorati (Novara, 1883 – Torino, 1963), che dialoga con la mostra organizzata nello Studio Museo di Pavarolo, dove sono esposti mobili e prototipi progettati dall’artista, alcuni dei quali per la prima volta visibili al pubblico. L’esposizione evidenzia l’influenza di Casorati nel campo delle arti applicate e dell’arredamento, riconoscendone il ruolo di pioniere nella nascita del design italiano, come

sottolineato nel saggio dell’architetto Davide Alaimo che accompagna l’esposizione.



La mostra si sviluppa in due sedi, legate a momenti storici differenti, lo spazio museale dello Studio Museo Felice Casorati e un’area della Casa Casorati di Pavarolo. Le opere esposte nello STUDIO MUSEO raccontano gli anni Venti, periodo durante il quale Casorati sviluppa un fruttuoso sodalizio con il mecenate

Riccardo Gualino, le cui commissioni gli permettono di sperimentare e mettersi in gioco come “arredatore”, architetto, oggi diremmo designer. Scrive Riccardo Gualino nella sua autobiografia, pubblicata nel 1931: "Fu un atto di coraggio quello di concedere carta bianca ad un pittore perché facesse dell'architettura.”

Nel 1925, Riccardo e Cesarina Gualino affidano a Casorati la progettazione del piccolo teatro di via Galliari a Torino, degli arredi della scuola di danza e di parte della sua casa privata. È in questo periodo che il pittore inizia a progettare sedie, sgabelli, tavoli, librerie, combinando la sua poetica artistica con quella progettuale, e chiamando il giovane architetto Alberto Sartoris a collaborare con lui nel progetto del teatro privato.



In mostra, nell’ambiente dello Studio Museo, sono esposti a parete i primi progetti per mobili con la tecnica dell’olio a secco su carta, una particolare tecnica propria di Casorati, che consente una lettura innovativa delle forme tridimensionali. Sulle pareti dello studio, in alto, si trovano le riproduzioni fotografiche in scala reale delle metope casoratiane, che decoravano il cornicione del soffitto del teatrino Gualino. Bassorilievi in gesso bianco che rappresentano scene fiabesche con figure nude e animali, un mondo etereo sospeso e molto poetico. A questa famiglia di gessi sembrano appartenere i due cactus che, spogliati dei loro dettagli

naturalistici, risplendono nei loro valori primari di luce e volume, obbedienti al motto di Casorati: Numerus, Mensura, Pondus.



Tra i pezzi esposti, troviamo due tavoli e sgabelli dalle linee innovative, con basi concave in legno tinto di nero all’anilina (realizzati da Giacomo Cometti), progettati da Casorati in occasione della Grande Esposizione Internazionale del 1928, per lo stand della Snia Viscosa di Riccardo Gualino. La visita nello studio si conclude con tre piedistalli (1928) di legno verniciato nero, dove sembra adagiarsi per un attimo una testa in bronzo di Felice (“Testa”, 1919-1920, 1979), in dialogo con un’altra testa di Felice “Testa appoggiata” (1918-1919), ma questa volta in terracotta, nella parete a fianco. Entrambe condividono il momento intimo dell’abbandono, dell’attesa, del sogno.



La mostra prosegue in alcuni spazi della casa privata di Pavarolo, (acquistata nel 1930), dove sono ancora conservati molti arredi originali, progettati da Casorati per l’arredamento della casa. Alcuni realizzati da un falegname locale, Alfredo Roccati, quando la famiglia Casorati era sfollata a Pavarolo durante la Seconda

guerra mondiale.