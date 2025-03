Salari troppo bassi e contratto scaduto da 2 anni: 8mila lavoratori piemontesi delle telecomunicazioni in sciopero

Dai call center a chi installa la fibra ottica, il settore delle telecomunicazioni di Torino e Piemonte oggi incrocia le braccia e fa sentire la propria voce. Questa mattina sono in corso due presidi - uno davanti all'Unione Industriali di via Fanti a Torino e uno davanti a Confindustria Canavese ad Ivrea - promossi da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM Uil.

Salari bassi

Tema al centro della mobilitazione il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Telecomunicazioni, scaduto ormai da oltre 2 anni, è in una fase di stallo da dicembre 2024. I problemi sono legati in particolare ai salari. Per dare un'idea un dipendente full time, che lavora otto ore al giorno e 40 settimanali, guadagna 1.750/1.800 euro lordi: netti sono circa 1.300/1.350 euro. Una cifra troppo bassa, soprattutto alla luce del post Covid dove l'inflazione è schizzata alla stelle, così come bollette e spesa al supermercato.

Oltre 8mila lavoratori

La richiesta, come spiega Maria Luisa Lanzaro, Segretario Generale Uilcom Uil Piemonte e Valle d’Aosta, è di avere 260 euro lordi in più al mese per un quinto livello. Un problema che in Piemonte riguarda ben 8mila lavoratori diretti dell'azienda di telecomunicazioni. A cui se ne aggiungono diverse migliaia che operano nei call center.

Contratto scaduto da due anni

"Siamo qui - spiega Lanzaro di Uilcom Uil - perché il nostro contratto è scaduto da due anni: è importante arrivare al rinnovo, perché porta un aumento salariale giusto e dovuto". A breve scadrà la proroga del CCLN.