Vigilanza privata per il parcheggio Caio Mario contro camper abusivi e vandali

Vigilanza privata al parcheggio Caio Mario contro gli atti vandalici e i via vai dei camper non autorizzati. E' la mossa studiata da Gtt per arginare le polemiche dei residenti della Circoscrizione 2. Lo ha spiegato l'assessora alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza della consigliera della Lega, Elena Maccanti.

"Occupazione esterna"

Sul caso viene precisato come "l'occupazione abusiva sia riconducibile a camper esterni alla struttura, gestita dal Gruppo stesso, in quanto l'area risulta regolamentata sia nell'accesso/uscita che nell'utilizzo dei servizi da sistemi con ticket e/o carte". In sostanza per la fruizione della sosta l'utente deve regolarizzare la sua posizione a consuntivo per la sosta.

Sicurezza e gestione

Per quanto riguarda l'annoso problema della sicurezza sono previsti passaggi programmati della Security sia di giorno che di notte (o aggiuntivi, in caso di segnalazioni da parte del personale). "Negli ultimi due mesi - ha precisato Foglietta -, sono stati implementati tre passaggi mattutini/pomeridiani e altrettanti serali/notturni da parte della Security".

E a partire da metà marzo Gtt ha attivato un presidio con piantonamento fisso, dalle 8 alle 23. Lo scopo è: rilevare le violazioni al regolamento identificando i soggetti tramite la targa del mezzo e, nel caso di illeciti, invitare le stesse persone al rispetto delle regole.

"E' ora di cambiare"

Per la consigliera Maccanti "su questo problema sono state raccolte centinaia di firme, segno che qualcosa di vero c'è - spiega Maccanti -. Negli ultimi due anni sono poi spuntate le recensioni dei camperisti, purtroppo quasi tutte negative. Insomma un'area di sosta con molte potenzialità ma usata molto male. Speriamo che qualcosa possa cambiare nei prossimi mesi". Mal recensita da residenti e turisti anche per via del passaggio dei camper dei rom, che hanno più volte vandalizzato i bagni della struttura.