Giornata Mondiale della Terra: l'evento di Nuova Acropoli in piazza Arbarello

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, sabato 12 aprile 2025, i volontari di Nuova Acropoli Torino si riuniranno in Piazza Arbarello, a partire dalle ore 16:00, per un evento che celebrerà la bellezza e l’importanza della nostra Terra. L'iniziativa, completamente gratuita, è pensata per coinvolgere la cittadinanza in un pomeriggio di riflessione, attività pratiche e giochi dedicati al rispetto e alla cura dell'ambiente.

L'evento avrà un programma ricco e variegato: sarà allestito uno stand dove i partecipanti potranno partecipare a giochi tematici e ascoltare talk informativi su come prendersi cura del nostro pianeta, dalle piccole azioni quotidiane alle soluzioni più creative. Un’altra delle attività principali sarà una caccia al tesoro fotografica, che stimolerà i partecipanti a scoprire angoli nascosti della città attraverso la lente dell'ecologia e della sostenibilità. Inoltre, sarà allestito un angolo dedicato alla scoperta delle tecniche di riciclo, per sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di ridurre, riusare e riciclare, elementi chiave per la salvaguardia dell'ambiente.

I volontari di Nuova Acropoli Torino non si limiteranno solo a parlare dell'importanza della natura, ma offriranno anche un'opportunità concreta di impegno: durante l’evento, sarà infatti cura dei volontari abbellire un’aiuola, con l’intento di risvegliare un sentimento di appartenenza e di amore verso il nostro pianeta.

L'invito a partecipare è aperto a tutti, grandi e piccoli, che vorranno contribuire a un'azione collettiva per proteggere e preservare la Terra. L'incontro rappresenta una preziosa occasione per sperimentare in prima persona azioni di cura ambientale e riflettere sulle problematiche legate alla tutela dell'ambiente, incoraggiando la cittadinanza a fare la propria parte.

L’attività è organizzata in collaborazione con il Comune di Torino, attraverso il progetto Torino Spazio Pubblico, e con il patrocinio della Circoscrizione 1, che sostengono questa iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione.