Tutti gli eventi del mese di aprile organizzati dall'associazione Chicercatrova

L'Associazione Chicercatrova ODV ETS, impegnata nel sostegno psicologico e nella crescita interiore, ha organizzato un interessante programma di eventi per il mese di aprile 2025. Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione in Via Pragelato 24/D a Torino, e alcuni saranno disponibili anche online.

Calendario degli eventi di aprile:

Giovedì 3 aprile, ore 16:00 – "Quattro chiacchiere in amicizia": apriremo la sede per chi desidera passare un pomeriggio insieme per leggere, dialogare e socializzare.

Giovedì 3 aprile, ore 18:00 – "Pier Giorgio Frassati, l'uomo dalle otto beatitudini", con don Primo Soldi della Fraternità di Comunione e Liberazione.

Lunedì 7 aprile, ore 18:00 – “Pietro: da pescatore a pastore”, con il diac. Paolo De Martino.

Mercoledì 9 aprile, ore 20:30 – “La fantasia al servizio del proprio bene”, con il Prof. Ezio Risatti, psicoterapeuta.

Giovedì 10 aprile, ore 16:00 – "Quattro chiacchiere in amicizia": nuovo incontro informale per leggere, dialogare e socializzare.

Giovedì 10 aprile, ore 18:30 – “Vivere meglio si può: Un romanzo per la vita (parte II)”, gruppo guidato dalla Dr.ssa Alessandra Subri, psicoterapeuta.

Martedì 22 aprile, ore 18:00 – “Eremo in città: il Vangelo di Matteo” – Incontro ONLINE. Collegarsi tramite https://meet.jit.si/eremoincitta .

Supporto psicologico: L'associazione offre colloqui psicologici individuali. Per maggiori informazioni e appuntamenti, contattare 333 9988827 o 375 5054694 o scrivere a info@chicercatrovaonline.it.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell'associazione a Torino e alcuni saranno visibili online su YouTube al seguente link .

Offerta libera: Gli incontri sono a offerta libera. Per darci una mano, puoi utilizzare le cassette in sede, Satispay o fare un bonifico a:

CHICERCATROVA ODV ETS – Crédit Agricole

IBAN: IT53S0623001132000046895407 (detraibile al 35%).