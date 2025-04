Dalle mappe visuo-tattili, ai segnali per l’orientamento: così l’Informagiovani diventa accessibile a tutti

L'InformaGiovani di Torino, il primo centro di informazione giovanile nato in Italia, cambia volto e diventa sempre più accessibile a tutti. Un importante cambiamento reso possibile grazie al progetto InfoGio4all, vincitore del bando Cambiamenti della Fondazione Time2 nel 2023.



Gli interventi

Tra le principali novità spicca l'adozione di nuove soluzioni per migliorare la visibilità e l'accessibilità del centro. La scritta InformaGiovani è stata ora riposizionata e colorata di blu per garantire una maggiore visibilità, mentre la segnaletica è stata sospesa in modo da essere meglio fruibile. Un'importante novità riguarda l'introduzione dei QR code NaviLens, che permettono una facile navigazione e orientamento per persone ipovedenti e cieche, rendendo l'ambiente ancora più inclusivo. Inoltre, sono stati installati pannelli fonoassorbenti e inserita la mappa visuo-tattile. Presenti pittogrammi ad alta leggibilità per supportare anche le persone con neurodivergenze. Saranno adottati anche i radiofari LETIsmart che permettono di comunicare tutte le informazioni alle persone non vedenti. Un’altra modifica di rilievo è stata lo spostamento dello spazio accoglienza, trasferito dall’area posteriore all’ingresso, per agevolare l'accesso e migliorare l’esperienza utente.



35mila euro per adeguare il centro

Grazie al contributo della Fondazione Time2, che ha investito 35mila euro per l'adeguamento del centro, InformaGiovani si propone anche come esempio di accessibilità e inclusività che potrebbe essere replicato in altre strutture simili sul territorio. Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di co-progettazione avviato dal Comune di Torino in collaborazione con diverse realtà del Terzo Settore.

Chi è intervenuto

Tra gli attori coinvolti nel rinnovamento, la Città di Torino ha collaborato attivamente con gli ETS che gestiscono lo spazio di via Garibaldi 25, come la Cooperativa Orso, Cooperativa Valdocco, Educazione Progetto e Associazione Stranaidea. Le iniziative del progetto sono state sviluppate attraverso incontri con i partner di InfoGio4all, come le associazioni CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, Apri, Fish Piemonte e con Cerpa Italia ETS, ente esperto in accessibilità. Questi incontri sono stati coordinati dal Collettivo Fresco, un gruppo di giovani architetti, e si sono concentrati sui temi dell'Universal Design e del Way Finding, ossia la creazione di ambienti più fruibili e accessibili per tutti.

"Grazie a questo percorso di rinnovamento - ha commentato Carlotta Salerno Assessora Alle Politiche Giovanili - non solo garantiamo maggiore accessibilità, ma affermiamo un principio fondamentale ovvero che l’inclusione deve essere la base di ogni servizio pubblico. Questo progetto dimostra come sia possibile trasformare gli spazi urbani in luoghi realmente aperti a tutti, mettendo al centro le esigenze di ogni giovane cittadino”.

All’incontro di presentazione è intervenuto anche l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. L’iniziativa è stata promossa sui social con il coinvolgimento di una testimonial d’eccezione: la campionessa paralimpica, plurimedagliata, Carlotta Gilli.