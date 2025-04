Riforma tributaria, successioni e donazioni: un convegno in onore di Ernesto Ramojno

Appuntamento fissato per giovedì 10 aprile, alle 15, presso il Salone delle Conferenze del BANCO B.P.M. Si terrà qui il Convegno dei tributaristi dedicato a Ernesto Ramojno.

Nell'occasione saranno trattati i temi della "Prassi e conoscibilità delle regole nella riforma tributaria", con Enrico Marello in qualità di relatore, ordinario di diritto tributario dell'Università di Torino. E poi "Trasferimento di azienda e partecipazioni sociali nella nuova imposta sulle successioni e donazioni" (relatore: Giuseppe Zizzo, presidente A.N.T.I. Sezione Lombardia, ordinario di diritto tributario alla LIUC.



Nel corso dell’evento, proprio Ernesto Ramojno riceverà un riconoscimento per l’attività ventennale prestata in qualità di presidente della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta e Vicepresidente Nazionale dell’Associazione.



L’evento si aprirà alle 15 con i saluti introduttivi di Mario Garavoglia, presidente ANTI Piemonte-Vda, seguiranno gli interventi di Gaetano Ragucci, presidente ANTI Nazionale e di Marco Preverin, Segretario e Tesoriere ANTI Nazionale, di Luca Asvisio, presidente ODCEC Torino e di Piergiorgio Valente, presidente CFE.