"Nuovi contesti", così il viale pedonale si apre anche ai più fragili

Parte dalla Circoscrizione 8 un progetto sperimentale, nato per rendere più inclusivi i quartieri, attraverso il coinvolgimento diretto dei minori con disabilità e delle loro famiglie. Coordinato dalla "Cooperativa Valdocco", in team con 21 partner pubblico-privati, ha come obiettivo la creazione di nuove opportunità da tradurre in servizi destinati alle realtà più "fragili".

La scelta del contesto in cui si svolge l'evento non è casuale: un luogo fino a poco tempo fa destinato al traffico veicolare, riconvertito in un ambiente aulico, sicuro, inclusivo, senza barriere, che possa permettere a chiunque di poter fruire delle bellezze del nostro territorio in assoluta libertà: ossia il viale pedonale di corso Marconi.

Da tempo Circoscrizione 8 e Città, lavorano per restituire luoghi fino a ieri poco attrattivi, alla socialità, all'aggregazione, all'inclusività, affinché i territori possano essere nella quotidianità fruibili da tutti.