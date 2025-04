Rischio di esondazioni, si prepara il cantiere per la sistemazione idraulica del torrente Orco

Sono state avviate le operazioni propedeutiche di allestimento del cantiere per la sistemazione idraulica del torrente Orco a protezione della frazione di Pratoregio, a Chivasso. È stata tracciata la linea arginale mediante il picchettamento con pali in legno la cui congiunzione rappresenta l'asse della pista sommitale dell'argine stesso; i pali stessi rappresentano le sezioni di progetto, così come rappresentate negli elaborati approvati.

L’intervento, finanziato dal Ministero dell’Interno per poco più di un milione di euro, prevede la mitigazione del rischio idraulico, con particolare riferimento al contenimento dei livelli di piena del corso d’acqua. Con l’argine saranno realizzati anche una nuova chiavica sul rio Palazzolo, per evitare l’innesco di fenomeni di rigurgito per elevati livelli idrici nell’Orco, e l’adeguamento altimetrico della pista di accesso alla presa della Roggia San Marco, per contenere i frequenti fenomeni di tracimazione da parte dell’Orco che attualmente si verificano anche per piene non eccezionali.