Un weekend lungo a bordo delle vecchie signore a quattro ruote: da Stupinigi alla Reggia di Venaria, Torino abbraccia il mondo delle auto storiche

Convegno e raduno per le auto storiche a Torino. L’appuntamento (meteo permettendo) è fissato per il fine settimana che va dall’11 al 13 aprile. E prevista una partecipazione di decine di auto storiche che per tre giorni invaderanno la città passeggiando tra le colline torinesi, la palazzina di Stupinigi, la reggia di Venaria: e naturalmente il centro storico della città.



Tra un’accelerazione e l’altra delle “vecchie” quattroruote ci sarà pure spazio, oltre che per ovvie degustazioni tipiche cittadine, anche per un momento di dibattito e cultura. Nella mattinata di sabato infatti, nella Sala dei Codici del museo del Risorgimento in piazza Carlo Alberto, mentre le auto faranno bella mostra di se in piazzetta Lagrange , i proprietari parteciperanno al Convegno dal tema “Quale copertura a garanzia offre la polizza assicurativa RCA per le auto storiche”. Un argomento attuale e molto sentito da chi è affezionato collezionista di veterane. Saranno presenti come relatori esponenti dell’ACI, dell’ASi, assicuratori e magistrati.

La tre giorni avrà anche il lodevole scopo di raccogliere fondi per finanziare attività benefiche. L’organizzazione è a cura di ARACI ,Distretto Rotary 2031 e Rotary Torino Contemporanea. Info e eventuali iscrizioni tel 3294873601 o 339.1493573. Il raduno inizierà venerdì 11 alle 14 in piazzetta Lagrange.