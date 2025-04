Nove tende e 25 persone, un doppio maxi sgombero al terminal dei bus e in via Bixio

Una risposta marcata alle polemiche sollevate in Circoscrizione 3 dai residenti dei quartieri Cit Turin e Cenisia è arrivata, puntuale, nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 aprile con un doppio blitz che ha interessato due aree problematiche: il terminal del bus di corso Vittorio e il portico di via Bixio.

Maxi tendopoli con lavavetri

Una ventina di persone sono state allontanate dagli agenti del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione della Polizia Locale nella zona della biglietteria del Terminal Bus di corso Vittorio Emanuele II, dove le stesse avevano allestito un piccolo accampamento con sei tende da campeggio per passare la notte. Otto di loro sono state accompagnate agli uffici del comando della municipale per l’identificazione. Si tratta di persone provenienti dalla Romania che dal loro paese d’origine si spostano a Torino dove spesso svolgono attività abusiva come i lavavetri. Per loro è scattata una diffida ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 22 febbraio 2019 che impedisce lo stazionamento di tende e camper in una zona non autorizzata.

Anche in via Bixio

Ma l'intervento non si esaurisce qui. Un’ulteriore attività di controllo nella stessa notte ha interessato lo spazio del porticato, comprensivo di un'area pedonale interna, presente tra corso Ferrucci e via Nino Bixio. Alle spalle della ex Westinghouse. Qui sono state trovate tre tende (oggetto di una raccolta firme e di alcuni documenti presentati dal consigliere della 3, Stefano Bolognesi) e le cinque persone all’interno sono state diffidate e accompagnate al Comando per l’identificazione. A tutte le persone sono stati offerti una sistemazione temporanea per la notte in una delle strutture della Città e il supporto dei servizi sociali. Tuttavia nessuno di loro ha voluto usufruirne.

Doppio intervento

Sul caso è intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza della Città di Torino, Marco Porcedda. “La situazione – spiega Porcedda –, era attenzionata da tempo, a seguito sia delle segnalazioni raccolte dalla Circoscrizione 3 che da quelle fatte dai cittadini alla Polizia Locale. L’intervento gestito con estrema professionalità dagli agenti che ringrazio ha permesso di affrontare un quadro di degrado e insicurezza. Proseguiremo con un’attività di monitoraggio costante con l’obiettivo, come sempre, di garantire la sicurezza dei cittadini e di aiutare persone senza dimora che possano trovarsi in difficoltà”.

A fargli eco il capogruppo dem Claudio Cerrato: "Non possiamo permettere che aree pubbliche frequentate ogni giorno da centinaia di persone diventino luoghi di degrado ed insicurezza. Torino è e deve rimanere una città accogliente, ma anche giusta e rispettosa delle regole".