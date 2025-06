Una targa nel giardino Martini per ricordare Mattia Maggiora, scomparso tragicamente 10 anni fa

Nel decimo anniversario della sua scomparsa, la Circoscrizione 3 ha approvato una mozione per commemorare Mattia Maggiora, un ragazzo molto amato e stimato per il suo impegno civile, politico e sociale nel territorio, in particolare nel quartiere Cit Turin dove viveva e si prodigava per il territorio.

Dagli scout alla politica

Nato a Torino nel 1987 e scomparso prematuramente l’11 giugno 2015 in un incidente, Mattia Maggiora è stato volontario e capo scout nel gruppo Agesci TO6 presso la parrocchia Gesù Nazareno. Nel 2011 è diventato consigliere circoscrizionale, ricoprendo con dedizione il ruolo di coordinatore della I Commissione Bilancio e Patrimonio. Durante il suo mandato si è distinto per l’attenzione costante alle realtà associative locali e per il rispetto profondo verso le persone e le istituzioni.

"Mattia era una persona rara - ha dichiarato durante l'ultimo consiglio della 3, la consigliera del Pd Sara Garetto, promotrice della mozione -. Gentile, educato, rispettoso, faceva sentire tutti visti e importanti. Anche chi, come me, lo ha conosciuto poco, fa fatica a parlare di lui senza emozione".

Garetto ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione, con un pensiero particolare per coloro che non hanno avuto modo di conoscere direttamente Mattia: "Mi piacerebbe che le qualità che lui incarnava ci ispirassero anche nei momenti più tesi del dibattito politico: la sua lezione di dialogo educato e rispettoso è attualissima e preziosa".

Una targa per Mattia

La mozione impegna la presidente della Circoscrizione, Francesca Troise, a richiedere formalmente al Comune di Torino l'apposizione di una targa commemorativa nel giardino Luigi Martini, di fronte alla parrocchia che per anni ha visto Mattia attivo e presente.

In attesa dell’intitolazione ufficiale, venerdì 13 giugno si terrà una messa alle ore 18 in ricordo di Mattia presso la parrocchia Gesù Nazareno, seguita da un momento pubblico alle 19 in piazza. In quell’occasione, verrà svelata una targhetta provvisoria su una delle due panchine: una appena ridipinta dagli scout, l’altra restaurata per l'occasione dalla Circoscrizione con nuove assi in legno rivivrà anche in nome di Mattia.