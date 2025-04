Alla Città della Salute si raccolgono firme per il riconoscimento del DEP

Premiare le competenze acquisite con un adeguamento dello stipendio. In tutti i presidi del complesso ospedaliero, Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita e CTO, è stata avviata una raccolta firme per sostenere il riconoscimento del DEP, ossia il Differenziale Economico di Professionalità, previsto dal contratto collettivo nazionale.

Il DEP è una forma di riconoscimento economico per il personale sanitario che premia la competenza acquisita nel tempo dello svolgimento delle mansioni della propria area di classificazione.

«Parliamo di un vero e proprio passaggio di carriera orizzontale: non si cambia profilo, ma si valorizzano concretamente l’esperienza e le competenze maturate giorno dopo giorno. Non è solo un adeguamento economico, pari a circa 1.200 euro annui, ma un riconoscimento della crescita professionale e delle responsabilità che i nostri operatori sanitari si assumono quotidianamente», sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte.

La raccolta firme nasce con la volontà di sensibilizzare l’Azienda e per portare al tavolo delle trattative una richiesta fortemente condivisa con i lavoratori.

«In un contesto di eccellenza come quello della Città della Salute, centro di riferimento a livello europeo, è fondamentale valorizzare concretamente chi ogni giorno lavora in prima linea nei reparti. Dopo anni di immobilismo si deve comprendere quanto questa richiesta sia sentita e quanto sia ormai non più rinviabile una risposta concreta. Il nostro obiettivo è arrivare a una fase negoziale, affinché venga dato un giusto riconoscimento in termini di professionalità e competenza», conclude Delli Carri.