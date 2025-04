Crollano calcinacci da un palazzo, intervengono i vigili del fuoco

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco in via Borgaro, a Madonna di Campagna, in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dalla facciata di un palazzo al civico 76. E' successo ieri mattina, 9 aprile 2025.

I pompieri, arrivati sul posto con l'ausilio della polizia municipale, hanno transennato l'area in oggetto, sono saliti sul tetto con una gru e hanno lavorato alcune ore per mettere in sicurezza il perimetro oggetto dei piccoli cedimenti. La chiamata era partita da alcuni residenti del quartiere.