Guida e Suppo concordi: "Occorre risistemare la provinciale 125 di strada Revigliasco"

Si è parlato degli interventi da programmare per mettere in sicurezza la Provinciale 125, Strada Revigliasco nella toponomastica comunale, nell’incontro che il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto con il Vicesindaco della Città di di Moncalieri, Davide Guida, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Al centro dell’incontro di lunedì 7 aprile, a cui era presente il responsabile della Direzione Viabilità e Trasporti della Città metropolitana, il tema della velocità eccessiva con cui molti conducenti transitano sulla SP 125, un’arteria che assicura il collegamento tra il capoluogo comunale e alcune frazioni collinari. Come in numerosi altri casi sulla rete viaria di competenza della Città metropolitana, non è consentita l’installazione di dossi di rallentamento in tratti stradali che non rientrano nella delimitazione dei centri abitati, ma un intervento sulla segnaletica è possibile e può avere effetti positivi.

Il Vicesindaco Guida ha anche chiesto all’amministrazione metropolitana un impegno per la risistemazione di alcune fermate del trasporto pubblico locale, per renderle più confortevoli e sicure.