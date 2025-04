Speed date: 3 minuti per lanciare progetti per la Circoscrizione 6

Un’occasione concreta per i giovani residenti della Circoscrizione 6 di Torino: domenica 14 aprile alle 18:30, presso la parrocchia della Resurrezione in via Monterosa 150, si terrà un incontro pubblico che vedrà il coinvolgimento diretto degli amministratori locali e comunali. Al centro dell’evento ci saranno proprio i giovani, che avranno l’opportunità di presentare idee, proposte e bisogni agli esponenti istituzionali in un format rapido e interattivo: ogni partecipante avrà 3 minuti di tempo per esporre la propria proposta in modo sintetico, efficace e diretto.

A partecipare all’incontro saranno: Carlotta Salerno, assessora del Comune di Torino con delega alle politiche educative e giovanili, Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6, Deana Panzarino, consigliera della Circoscrizione 6, che modererà l’incontro, Federica Matarozzo, consigliera della Circoscrizione 6, che chiuderà l’evento.

L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra giovani cittadini e istituzioni, incentivando la partecipazione attiva, il confronto diretto e la co-progettazione di soluzioni per il territorio. “Partecipa e fai sentire la tua voce”, recita lo slogan dell’incontro: perché anche 3 minuti possono fare la differenza, se usati per portare un’idea nuova e utile alla propria comunità.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 351.8337163.