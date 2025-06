Traffico in tilt vicino all'IperCoop di via Botticelli: "Serve semaforo verde più lungo"

Veicoli bloccati in coda, rallentamenti e rischio di incidenti nell'area di Torino nord. Sono queste le criticità che si trovano ad affrontare gli automobilisti che quotidianamente per lavoro, scuola o fare la spesa si trovano ad attraversare l'incrocio con semaforo tra via Botticelli, via Mercadante e strada alle Basse di Stura.

Un bivio altamente trafficato per la presenza dell'ipermercato Coop, mentre poco più avanti ed indietro sono presenti anche un Lidl e un Mercatò. Problemi denunciati in Sala Rossa dalla consigliera del M5S Dorotea Castiglione.

Lo scorso 3 giugno la Circoscrizione 6 ha effettuato un sopralluogo. Tra le richieste fatte a 5t ed Iren "la verifica della funzionalità dei sensori del traffico installati all'incrocio e un aumento del tempo di verde su via Mercadante e Basse di Stura per limitare la congestione" del traffico.

Impossibile, come ha chiarito Foglietta, mettere un semaforo con frecce per la svolta perché non è possibile creare una corsia dedicata a girare a sinistra.