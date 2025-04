Incendio in frazione Torassi a Chivasso

Momenti di paura nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile in frazione Torassi a Chivasso. Alcune sterpaglie hanno preso fuoco, arrivando a lambire le tettoie di alcune case.

Per fortuna, il pronto intervento dei pompieri ha permesso di domare alla svelta il rogo, sulla cui origine ora indagano le forze dell'ordine. Per fortuna non si sono registrati feriti o persone intossicate dal fumo.