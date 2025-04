L'eredità del Mirafiori Parking, il parcheggio di Stellantis abbandonato e senza futuro

Sbarre abbassate e catenelle arruginite. E zero auto all’interno. Parliamo del “Mirafiori Parking”, il parcheggio di Mirafiori che fa capo a Stellantis e che da 4-5 anni è ridotto alla stregua di una landa deserta. Tra via Rignon e i corso Tazzoli e Agnelli svetta, infatti, il totale inutilizzo dell'area che si trova a ridosso del park Caio Mario e che dall'esterno spicca soprattutto per degrado e abbandono. Come hanno sottolineato più volte i residenti del quartiere.

A chiedere spiegazioni in Circoscrizioni 2, tramite un'interpellanza, ci ha pensato il consigliere di "Noi progettiamo per la 2", Davide Schirru. "Ci chiediamo - precisa Schirru -, quale sia la destinazione di quest’area di cui al momento è ignoto anche l’uso. E' chiusa da tanto tempo, davvero uno spreco per il quartiere".

Tuttavia sembra piuttosto complicato risalire a buone notizie. L'area a parcheggio, infatti, non è di proprietà della Città di Torino e non è assoggettata all’utilizzo pubblico. "Al momento - ha replicato il coordinatore all'Urbanistica e Viabilità, Alessandro Nucera -, non sono in corso interlocuzioni per un suo utilizzo imminente".