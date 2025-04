Avigliana riscopre una sua bellezza: terminati i lavori di restauro per la Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio

Restauro per la Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio di Avigliana

Il Centro Culturale Vita e Pace ODV di Avigliana comunica che l’intervento di restauro e di riqualificazione pittorica delle superfici architettoniche decorate del XIX secolo e della macchina d’altare in materiale lapideo dello stesso secolo, della Chiesa di Santa Maria in Borgo Vecchio di Avigliana, iniziato nel 2024, è stato ultimato nel mese di marzo.

Il lavoro è stato eseguito dalla restauratrice Bianchi Raffaella di Bruino, in collaborazione con le sue operatrici Beatrice Coppo e Valentina Bordin, con l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con la supervisione della dottoressa Valeria Moratti e dell’architetto Daniela Sala.

Proseguono così le operazioni di riqualificazione dell’antica Chiesa intraprese nel lontano 1999 dal Centro Culturale Vita e Pace.

L’area è stata scelta con l’intento di risanare uno spazio assai degradato ma a elevato impatto visivo durante la stagione concertistica promossa dall’Associazione Culturale. Mantenendo le linee guida dei lavori di riqualificazione eseguiti nel gennaio del 2021 sulla parete sud della navata centrale e proseguiti nel 2022 sui plinti e sulla parete nord prospiciente, anche in quest’area si è recuperata la fase decorativa monocroma ottocentesca che contraddistingue un po’ tutto l’edificio e in particolare le superfici voltate dell’aula, del catino absidale e della controfaccia.

Tra queste citate lavorazioni si è anche provveduto a restaurare, nel 2023, le superfici architettoniche interne della Cappella delle Reliquie, la prima a sinistra della navata centrale, eseguendo un intervento di restauro e riqualificazione pittorica delle superfici architettoniche decorate e dipinte, con la revisione cromatica degli elementi lignei di corredo.

Il restauro del Presbiterio, appena concluso, ha contemplato le pareti sud e nord sino al cornicione ligneo, i pilastri e i plinti a sud e a nord che introducono al catino absidale, la macchina dell’altare maggiore in materiale lapideo, la pavimentazione a bargioline grigie e gialle e la gradinata in marmo bianco. Questo restauro (€ 32.220 IVA compresa) è stato realizzato grazie ai contributi della Fondazione CRT, del Ministero della Cultura – SABAP-To, del Comune di Avigliana e a fondi propri dell’Associazione (in parte residui di contributi della Fondazione Magnetto).

La riqualificazione di questo spazio si prefigge, oltre ad assolvere esigenze di tipo conservativo, di richiamare l’attenzione sulle diverse testimonianze artistiche che conserva l’edificio, per attirare potenziali nuovi contributi economici da parte di imprese ed enti locali.

La macchina d’altare che sigilla completamente lo spazio liturgico da quello del coro è stata realizzata dall’artista torinese Giovanni Sassi dal 1886 al 1902 e la struttura centrale è composta da lastre in marmo bianco rifinite da tarsie in marmo rosso, verde e grigio scuro riproposte sui passaggi laterali completati verticalmente da lastre di marmo grigio venato. Il tabernacolo e la parte anteriore dell’altare sono impreziositi da dettagli in ottone. Questo è completato da un tempietto semicircolare in marmo e ottone, vandalizzato negli anni settanta del secolo scorso mediante apertura forzata con un palanchino o similare per fare leva ed aprirne la porta in ottone, deformando pesantemente il telaio con spaccatura di una parte della cornice in marmo. La paziente opera del fabbro Dario Gonella ha consentito di ripristinare le parti in ottone del telaio e quella della restauratrice di ricostruire una parte consistente della cornice lapidea bianca e la sostituzione del rivestimento originario interno dell’edicola con nuove stoffe dello stesso colore, grazie ai lacerti di stoffa ancora sussistenti.

Il Centro Culturale Vita e Pace si prodiga per recuperare la bellezza del monumento e per offrire agli spettatori gli eventi musicali della rassegna “Avigliana … Insieme”, quest’anno interamente dedicata agli animali, che avrà inizio domenica 11 maggio p.v. e di cui vi renderemo partecipi diffondendo a breve il programma della stagione