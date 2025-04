Caccia al Tesoro nelle Langhe: un viaggio nella storia agricola e nelle terrazze a secco

La Caccia al Tesoro nelle Langhe, giunta alla sua sedicesima edizione, torna il 1° maggio 2025, offrendo un'esperienza unica tra i panorami mozzafiato delle colline Patrimonio UNESCO.

Oltre a coinvolgere i partecipanti in una sfida tra enigmi e prove culturali, l'evento quest'anno sostiene un importante progetto di tutela del territorio: Oasi delle Terrazze, promosso dall'associazione Langa Silvatica - I Want to Be Tree Odv.

Un evento che unisce gioco e tutela del paesaggio

Informazioni sul progetto Oasi delle Terrazze: https://www.langa-silvatica.org/progetti/oasi-delle-terrazze

Partecipare alla Caccia al Tesoro significa dunque immergersi non solo nel divertimento e nella scoperta, ma anche nella consapevolezza dell’importanza della tutela del territorio. Attraverso il gioco, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come abbiano reso possibile la coltivazione in un ambiente difficile, garantendo la sostenibilità agricola e mantenendo intatto il fascino di questi luoghi straordinari.

Un’esperienza tra cultura, paesaggio e sostenibilità

Il percorso della Caccia al Tesoro si snoderà tra borghi storici, castelli e vigne, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ammirare da vicino questi paesaggi plasmati dal lavoro dell’uomo.

Grazie alla collaborazione con Love Langhe Tour, sarà possibile partecipare all’evento anche con un itinerario in pullman, per un’esperienza ancora più rilassante e coinvolgente.

Lungo il tragitto, ogni squadra dovrà risolvere enigmi e superare prove ispirate alla storia e alle tradizioni locali, con particolare attenzione alla cultura agricola delle Langhe. Ogni tappa offrirà non solo divertimento, ma anche momenti di approfondimento per comprendere il valore di queste strutture e il loro impatto sulla biodiversità e sul paesaggio.

Un contributo concreto alla salvaguardia del territorio

Parte del ricavato dell'evento sarà destinato all'acquisto di un bosco di 4 ettari a Lequio Berria, un'iniziativa che contribuirà attivamente alla conservazione della biodiversità e alla tutela del paesaggio naturale delle Langhe.

Un gesto concreto per lasciare un segno positivo e sostenere la tutela attiva di un patrimonio culturale e naturale unico.

Iscriviti ora e diventa protagonista di questa avventura!

L’iscrizione alla Caccia al Tesoro nelle Langhe ha un costo di €35 a persona, mentre l’itinerario con pullman ha un costo di €76 a persona, comprensivo di trasporto, pranzo e tutte le esperienze di gioco.

Prenota subito il tuo posto e vivi un’esperienza che unisce gioco, cultura e tutela del territorio!