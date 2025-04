Ospedale di Lanzo, Avetta (Pd): “Bene gli impieghi annunciati, ma servono risorse e personale"

«Apprendiamo con piacere l’annuncio della Regione Piemonte e dell’AslTO4 dell’impegno a potenziare l’attività chirurgica ed ambulatoriale dell’ospedale di Lanzo, riconoscendolo come un presidio fondamentale per quella vasta parte di territorio. I segnali degli ultimi tempi facevano temere un progressivo svuotamento della struttura. Registriamo come non ci siano più cenni al Punto di Primo Intervento e monitoreremo affinché gli annunci si traducano in miglioramenti effettivi e duraturi. Non basta mettere qualche toppa, tirando una coperta sempre più corta tra i presidi della nostra Asl. Il tema è sempre lo stesso: con quali risorse economiche e professionali? Perché senza soldi ma soprattutto senza personale sanitario non si possono garantire soluzioni durevoli ma solo velleitarie». Così dichiara il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), a margine della discussione in Consiglio regionale sull’Interrogazione relativa ai disservizi all’ospedale di Lanzo.