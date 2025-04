Nell’area pedonale si accendono le telecamere, da giugno multe per i furbetti

Saranno accese il prossimo 20 giugno le telecamere all’interno dell’isola pedonale di via Vibò, nel quartiere Borgo Vittoria. La conferma, che arriva direttamente dall’assessore alla Viabilità della Città di Torino, Chiara Foglietta, pone la parola fine su una questione che dura ormai da quattro anni.

Malasosta continua

Controlli mirati da parte delle forze dell’ordine, e proteste dei cittadini, non hanno fermato il via vai di veicoli nell’area pedonale. Un’isoletta creata nel 2021 e che, di fatto, non ha mai funzionato per davvero. “Per quanto riguarda i permessi, saranno gratuiti per residenti, commercianti e dimoranti per i prossimi tre anni - ha precisato Foglietta -. Il traffico per le operazioni di carico e scarico sarà consentito dalle 10.30 alle 12.30. Per accedere (e registrare la propria targa) basterà collegarsi alla piattaforma Torino Facile, richiedendo il modulo di richiesta. L’accensione, in modalità pre servizio, partirà il 19 maggio e durerà 30 giorni. Dopodiché la telecamera entrerà in modalità sanzionatoria dal 20 giugno”. Ma non solo. Il settore Verde ricollocherà le fioriere nei prossimi giorni. La segnaletica orizzontale e verticale, invece, è stata completata la scorsa settimana. “Sarebbe bello pensare ad altri arredi per renderla una vera e propria via pedonale”, è la proposta della consigliera della 5, Carmela Ventra. Intanto si cercherà nei prossimi giorni - anche su suggerimento del coordinatore al Commercio, Alfredo Ballatore - di creare un vero e proprio vademecum per aiutare i cittadini a comprendere le novità.

Il problema del piazzale

Da risolvere il problema della sosta notturna in piazza Chiesa della Salute. I veicoli, ha precisato il Comune, dovranno uscire da via Villar. Dove, tuttavia, dall’alba si svolge il mercato. “Giusto accendere le telecamere, sperando si riesca a regolarizzare l’area pedonale - ha precisato Andrea Ledda, presidente dell’associazione Quadrilatero -, ma bisogna risolvere il problema della sosta sulla piazza. Perché da giugno le auto presenti rischiano di non uscire, per via della presenza del mercato da un lato e per via della presenza delle telecamere dall’altro”. Tenendo ovviamente presente che chi esce su via Vibò commette un’infrazione, andando anche contromano. “Ci sono ancora dei punti da chiarire - ha ribadito il coordinatore alla Viabilità della 5, Bruno Francavilla -, ma l’intervento in essere porterà sicuramente dei benefici al quartiere, intanto trasformando finalmente via Vibó in una vera isola pedonale”.