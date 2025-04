Nasce Traccia-TO, il progetto che rivoluziona il riciclo a San Salvario

È stato presentato alla Casa del Quartiere di San Salvario, Traccia-TO, il progetto sviluppato grazie alla collaborazione tra ERION, coop ERICA e ReLearn, che intende sensibilizzare i cittadini e le attività commerciali sulle buone pratiche circolari e sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti tessili e dei RAEE (rifiuti di apparecchiatura elettrica ed elettronica).

Coinvolte 14 città europee

Traccia-TO, che fa parte di Climaborough, un progetto europeo finanziato dal programma di ricerca Horizon Europe e coordinato da ANCI Toscana, coinvolge14 città europee: Torino (Italia), Atene e Ioannina (Grecia), Differdange (Lussemburgo), Grenoble-Alpes Métropole e Issy-les-Moulineaux (Francia), Sofia (Bulgaria), Cascais (Portogallo), Maribor (Slovenia), Prijedor (Bosnia e Erzegovina), Pilsen (Repubblica Ceca), Krk (Croazia) e Katowice (Polonia). All’evento di presentazione hanno partecipato Luca Campadello, Strategic Development and Innovation Manager di Erion, Laura Ribotta del Comune di Torino e Vittoria Bresci di E.R.I.C.A. soc. coop., che hanno illustrato i valori e i target del progetto.

L'obiettivo principale di Climaborough è innovare i metodi tradizionali di pianificazione urbana, sviluppando strumenti aperti e accessibili per facilitare la transizione climatica delle città. Traccia-TO, con il suo focus sull’economia circolare, intende contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, in linea con le direttive dell’Unione Europea e nell’ambito della Mission “100 Climate-neutral and Smart cities”.

Azione concreta per la gestione dei rifiuti

All’interno di questo contesto, TRACCIA-TO si concentra sull’economia circolare, promuovendo buone pratiche nella gestione dei rifiuti tessili e dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nel quartiere di San Salvario . L’iniziativa prevede una serie di azioni specifiche per coinvolgere attivamente la cittadinanza e rispondere alle esigenze del territorio, emerse grazie a interviste e questionari condotti nei mesi scorsi.

Challenge di raccolta tessili

I cittadini potranno partecipare a una speciale sfida ambientale: a ciascun partecipante verranno distribuite tre borse di colore diverso per sensibilizzare i cittadini ed invitarli a raccogliere rispettivamente borse e scarpe, vestiti usati e biancheria per la casa presenti nel loro contesto domestico ma che non usano più. La distribuzione avverrà nei seguenti punti e orari:

4 maggio dalle 11 alle 19 presso San Salvario Emporium , Piazza Madama Cristina

Mercoledì 7 e Giovedì 15 maggio dalle 09 alle 13 presso il mercato di Piazza Madama Cristina

Martedì 13 e 20 maggio Chiesa del Sacro Cuore di Maria , Via Morgari 11 dalle 09 alle 12 presso

24 e 25 maggio dalle 10 alle 19 nell’ambito della manifestazione "San Salvario ha un cuore verde", Corso Marconi

Il conferimento delle borse avverrà presso la Casa del Quartiere giovedì 29 maggio dalle 16 alle 21. I tessili raccolti saranno poi gestiti dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà,società cooperativa sociale autorizzata alla raccolta dei tessili usati nel territorio della Città di Torino. Inoltre, un’estrazione effettuata tra i nominativi dei partecipanti, decreterà un vincitore che riceverà un buono da spendere presso le attività commerciali di San Salvario aderenti al progetto.

Punti sperimentali di raccolta RAEE

Nel mese di maggio saranno poi attivi alcuni nuovi punti di raccolta per i RAEE, con l’obiettivo di favorire il corretto smaltimento di piccoli dispositivi elettronici non più funzionanti. I contenitori saranno posizionati presso:

Impegno condiviso per un futuro sostenibile

Il progetto Traccia-TO si pone l’ambizioso obiettivo di sviluppare strategie basate su dati reali per migliorare la gestione dei rifiuti, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Grazie alla partecipazione dei cittadini e alla collaborazione tra enti pubblici e privati, l’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e l’economia circolare; sulla base dei risultati ottenuti, c’è la possibilità che queste tipologie di raccolta vengano implementate anche in altre zone della città, contribuendo a raggiungere l’obiettivo ambientale previsto per il prossimo futuro.