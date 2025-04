Zenadent: lo studio dentistico per chi cerca competenza, trasparenza e innovazione

Diretto dal Dott. Fabio Schirripa, lo studio dentistico ha consolidato negli anni un’impostazione fondata sulla specializzazione clinica e sull’adozione di tecnologie avanzate, mantenendo una forte attenzione alla relazione con il paziente.

Il team, composto da cinque professionisti, lavora ogni giorno con un approccio multidisciplinare, con l’intento di costruire percorsi di cura personalizzati, del tutto sicuri e il più possibile privi di stress.

Implantologia dentale: esperienza, tecnologie e soluzioni personalizzate

Una delle aree di maggiore competenza dello studio è l’implantologia dentale, un settore in cui offre soluzioni affidabili, tecniche avanzate e la capacità di intervenire anche in presenza di gravi deficit ossei o condizioni delicate.

Particolarmente rilevante è l’esperienza di Zenadent nell’implantologia a carico immediato. Da diversi anni è attivo infatti il protocollo One Day Surgery che consente – nei casi idonei – di inserire impianti e denti fissi provvisori nella stessa seduta. Questa soluzione, rapida e affidabile, migliora notevolmente l’esperienza del paziente, riducendo i tempi e l’impatto sulla quotidianità.

Lo studio utilizza anche tecniche come la Toronto Bridge, gli impianti zigomatici, l’Eagle Grid, gli impianti pterigoidei e altri interventi di rigenerazione ossea avanzata, che consentono di agire anche nei casi di grave perdita di osso. Tutte le procedure vengono eseguite in sedazione cosciente, per garantire il massimo comfort e controllo del dolore.

Cura post-intervento e risultati duraturi

La fase successiva agli interventi – in particolare quelli implantologici – viene seguita con altrettanta precisione. Il mantenimento nel tempo è garantito da controlli periodici, sedute di igiene professionale e indicazioni personalizzate per la quotidianità.

Il risultato è un impianto stabile, duraturo e integrato nella funzionalità masticatoria del paziente. Zenadent lavora affinché ogni trattamento sia non solo efficace, ma anche sostenibile nel tempo, sia dal punto di vista clinico che personale.

Diagnostica avanzata e laboratorio interno

Zenadent investe da anni in tecnologie che migliorano l’efficacia clinica e la gestione dei trattamenti. Già dal 2009 lo studio si è dotato della Tac Cone Beam 3D, una tecnologia diagnostica che offre immagini ad alta definizione in tempi rapidi, fondamentale per una pianificazione precisa degli interventi.

In parallelo, lo studio dispone di un laboratorio odontotecnico interno, Zenalab, dotato della Datron D5, uno dei sistemi di fresaggio più evoluti presenti sul mercato. Consente infatti di produrre internamente protesi e dispositivi altamente personalizzati, con tempi di consegna ridotti e standard qualitativi elevati.

Una struttura affidabile, costruita sull’esperienza

Zenadent, oggi, è riconosciuto come uno studio affidabile e all’avanguardia. L’equilibrio tra competenza tecnica, attenzione alle esigenze di ogni individuo e dotazioni tecnologiche avanzate ha reso la struttura un punto di riferimento per molti pazienti a Genova e nell’intero Nord Italia.

Con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, Zenadent continua a evolversi, mantenendo la stessa priorità: offrire trattamenti di qualità, in un ambiente professionale e accogliente, dove il paziente viene seguito con cura in ogni fase.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.