Sfalci in collina, manutenzione lungo il Traforo del Pino e corso Chieri

Proseguono i lavori di manutenzione del verde pubblico nelle zone collinari della città. In questi giorni, la Circoscrizione 7 ha avviato nuovi interventi di sfalcio dell’erba lungo due importanti assi viari: strada Traforo del Pino e corso Chieri, arterie spesso frequentate da residenti, sportivi e turisti.

L’operazione rientra nel piano stagionale di cura e riqualificazione del verde urbano, con l’obiettivo di garantire decoro e sicurezza stradale. Gli interventi si concentrano soprattutto sul taglio dell’erba e la pulizia dei margini stradali, spesso soggetti a ricrescita spontanea che può compromettere la visibilità o rappresentare un potenziale rischio, in particolare nei tratti collinari.

Un’attenzione particolare è stata posta anche alla programmazione degli sfalci, che nei mesi più caldi risultano fondamentali non solo per motivi estetici ma anche per contenere il rischio di incendi boschivi, sempre più attuale in estate.