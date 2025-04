Più di un milione di euro di avanzo d’amministrazione: Luserna San Giovanni fa la lista della spesa

Il Comune di Luserna San Giovanni ha trovato i soldi per concludere la progettazione e ristrutturazione della piscina, per aiutare i Vigili del Fuoco a comprare un’autopompa, per asfaltare all’altezza dei Nazzarotti e in strada Rivà, e per sistemare strada del Castello (Luserna alta). Queste alcune delle spese a cui è stato destinato l’avanzo di amministrazione di circa 1.380.000 euro con la variazione di bilancio approvata durante il consiglio comunale di inizio aprile. “È una cifra importante che ci permettere di procedere con la progettazione definitiva per la piscina, di affrontare una serie di altre spese e di realizzare piccole opere in paese” commenta il sindaco Duilio Canale.

Una buona parte dell’avanzo – 500.000 euro – verrà speso per la piscina: “Potremo tuttavia anche contribuire all’acquisto dell’autopompa richiesta dai Vigili del Fuoco per 100.000 euro. Una cifra analoga ci permetterà di risistemare strada del Castello mentre per l’asfalto nuovo ai Nazzarotti e nel tratto lusernese di strada Rivà abbiamo destinato invece circa 70.000 euro”.

Tra le altre spese è previsto l’acquisto di telo per le proiezioni e proiettore per il Teatro Santa Croce, l’illuminazione dei passaggi pedonali del centro e di una zona buia al fondo di strada vecchia di San Giovanni.