Riaprono i locali dei Murazzi dopo l'ondata di piena, ma non si potrà stazionare all'esterno

Riaprono i Murazzi, ma solo per entrare all'interno dei locali

Per il maltempo sulla città di Torino sembrerebbe cessata la fase di allerta, soprattutto per quanto riguarda i livelli idrologici, anche se sono previste nuove precipitazioni nelle prossime ore.

Riapertura parziale per i Murazzi dove da questa sera sarà possibile accedere ai locali, ma non sostare negli spazi esterni, interessati fin dalle prime ore di questa mattina dalle operazioni di pulizia e rimozione del limo delle superfici, e sulle piattaforme.

L'attività di somministrazione sarà consentita esclusivamente all'interno dei locali limitando del 50 per cento la capienza massima e con la prescrizione di vigilare che clienti e frequentatori dell'area non stazionino all'esterno e neppure si inoltrino negli spazi non ancora puliti, verificandone il corretto deflusso dall'area e provvedendo a chiudere gli accessi al termine dell’orario di apertura.

Sul Po resta sospesa la navigazione remiera e rimangono vietati l'uso delle passerelle pedonali di attraversamento e il transito sugli itinerari costeggianti i fiumi e i percorsi ciclo pedonali e le aree in prossimità delle sponde.

Intanto questo pomeriggio, nella sua veste di primo cittadino metropolitano, il sindaco Stefano Lo Russo è stato a Cavagnolo, Brusasco e Monteau da Po, alcuni tra i Comuni torinesi più colpiti dai danni del maltempo degli ultimi giorni. Qui ha incontrato i sindaci Andrea Gavazza, Giulio Bosso ed Elisa Ghion.