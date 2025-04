Manduco alla guida dei commercianti e artigiani di Perosa: “Essere uniti fa la differenza”

“Essere uniti fa la differenza” è questo il credo di Roberto Manduco, classe 1993. Dal 2011 è il titolare del bar ristorante ‘Cannone d’oro’, ed è diventato il nuovo presidente del ‘Gruppo Commercianti e Artigiani’ di Perosa Argentina. Gruppo che, pur non essendo un’associazione autonoma in quanto opera sotto la tutela della Pro Loco, dispone di un proprio direttivo che ne coordina le attività.

Manduco prende il posto di Luca Favetto, che rimane nel direttivo come consigliere: “Il mio più grande desiderio è portare avanti l’eccellente operato di chi mi ha preceduto e ispirato a rivestire questo ruolo” indica il neopresidente.

Trentaduenne da sempre attivo e partecipe alla vita comunitaria, Manduco sottolinea che l’unione tra i commercianti e la partecipazione siano fondamentali per costruire una base solida da cui partire per raggiungere traguardi più ambiziosi. “Essere uniti fa la differenza. Il commercio ha sempre alti e bassi, purtroppo c’è sempre chi chiude la saracinesca. Per contro, però, ci sono tanti giovani che hanno voglia di ribaltare queste sorti e rimettersi in gioco. Per esempio, una ragazza apre nel nostro Comune una sartoria per bambini, rendendo ancora più ricercata e variegata l’offerta che il commercio di Perosa Argentina offre all’utenza”.

Nel nuovo direttivo, oltre a Manduco, due nuovi acquisti si uniscono al gruppo: Andrea Ibi, come portavoce tra i commercianti e la Pro Loco, e Cristiano Nepote come tesoriere.

Riconfermati invece, oltre a Favetto, i consiglieri: Giuliana Salvai, Francesca Toppino, Tiziana Pantorno, Pippo Crisci, Stefano Castagno, Elisabetta Daviè, Zaira Campioni, Maria Luisa Odetti, Agnese Massel.

Manduco si auspica di mantenere e consolidare gli eventi che hanno avuto successo negli anni precedenti, come ‘La Festa della Luna’ e la collaborazione con la galleria d'arte ‘Lilium’, ma anche di sviluppare nuove iniziative capaci di attrarre non solo i residenti, ma anche visitatori da fuori, contribuendo così a valorizzare il territorio e a sostenere il commercio locale.