Scontro tra una Mini e una moto, centauro finisce in ospedale

Attimi di paura nella zona industriale di Burolo, dove si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e una motocicletta. E' accaduto ieri, 22 aprile.

Secondo una prima ricostruzione, una Mini usciva dal parcheggio di un’attività commerciale quando ha impattato contro una Bmw in transito lungo la strada in direzione Ivrea. In sella alla moto c’era un giovane centauro, che è stato sbalzato a terra a causa dell’urto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi. Dopo aver stabilizzato il ragazzo, lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati disposti ulteriori controlli per escludere complicazioni interne.

I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale di Burolo, che ora si occuperà di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.