Leini ospita per la prima volta la Hope Color: appuntamento da non perdere il 4 maggio

La Hope Color arriva a Leini grazie alla ASD Hope Running APS di Chivasso e al Comitato di Leini della Croce Rossa Italiana. Domenica 4 maggio preparati a un’esplosione di colori e divertimento su un percorso di 5 chilometri da percorrere a piedi o di corsa che si colorerà di sport, divertimento e inclusione.

Per la prima volta, anche Leini ospiterà questo evento unico con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Un’occasione per vivere un’esperienza indimenticabile con amici e famigliari di tutte le età: la Hope Color è una grande coinvolgente festa a cielo aperto adatta davvero a tutti. Si parte alle ore 16,00 in Piazza Primo Maggio con la maglietta bianca e alcune bustine di colori in polvere colorate nel kit di iscrizione e si torna al punto di partenza colorati dalla testa ai piedi, con il sorriso a risplendere sul volto dei partecipanti.

L’atmosfera che si respira è quella di una festa itinerante che attraversa la città e vede camminare fianco a fianco adulti e bambini, ragazzi e persone con disabilità, tutti accomunati dalla voglia di trascorrere qualche ora all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

A rendere ancora più speciale la tappa di Leini della Hope Color la partecipazione delle associazioni che hanno aderito al “Tavolo sulle vulnerabilità” promosso dal Comune e le attività collaterali programmate dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana con l’intento di avvicinare ancora di più i cittadini leinicesi ai temi della prevenzione e della promozione della salute.

Hope Running e CRI sono infatti accomunate dalla volontà di promuovere lo sviluppo della persona, sostenendo le sue abilità e accrescendo il suo potenziale in un’ottica di contrasto all’esclusione sociale. L’intento comune è costruire comunità più forti ed inclusive, facendo rete con altre realtà del Terzo settore.

Giovanni Mirabella, presidente della ASD Hope Running APS, sottolinea l’importanza di fare rete con enti e associazioni del territorio, oggi più che mai: “Siamo contenti di portare la Hope Color a Leini. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il Comitato leinicese della Croce Rossa Italiana. Con il presidente Manuel Caselli c’è stata subito grande sintonia e il prossimo 4 maggio daremo vita insieme ad una giornata dedicata a tutti i colori del divertimento, dell’inclusione, dell’attività fisica, della prevenzione e della solidarietà. Vi aspettiamo!”.

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

- Adulti

€ 15

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10

- Pacchetti Famiglia (validi nei punti di iscrizione fisici)

1 adulto + 1 bambino → € 21 ( invece di € 25 )

→ € 21 ( ) 1 adulto + 2 bambini → € 30 ( invece di € 35 )

→ € 30 ( ) 2 adulti + 1 bambino → € 32 ( invece di € 40 )

→ € 32 ( ) 1 adulto + 3 bambini → € 40 ( invece di € 45 )

→ € 40 ( ) 2 adulti + 2 bambini → € 41 ( invece di € 50 )

→ € 41 ( ) 3 adulti + 1 bambino → € 42 ( invece di € 55 )

→ € 42 ( ) 3 adulti + 2 bambini → € 52 ( invece di € 65 )

→ € 52 ( ) 4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 80)

Ci si può iscrivere online al link https://www.endu.net/it/events/hope-color-leini/ oppure nei punti di iscrizione fisici presenti sul territorio:

- Chivasso

1) Hope Running

Corso Galileo Ferraris 60

Orari: lun. 9,00-11,30; ven. 9,00-10,30.

Tel. 371 517 2531

- Leini

1) Croce Rossa Italiana – Comitato di Leini

Via Volpiano 40

Orari: lun. 20,00-22,30.

Tel. 011 998 1082

La Hope Color sta per arrivare a Leini, preparati a vivere una giornata speciale che lascerà il segno nel tuo cuore!

Tutte le info relative alla ASD Hope Running APS le potete trovare qui: