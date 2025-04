Le novità in tavola per l’edizione 2025 di Cavour Carne. Partono oggi, mercoledì 23 aprile, gli appuntamenti della rassegna sui prodotti del territorio che culmineranno nella giornata di venerdì 25 aprile con la Grande fiera di primavera, la mostra zootecnica, quella dedicata alla meccanizzazione agricola e con i negozi aperti.

“Le attrazioni della fiera, dell’esposizione bovina, le tante occasioni per mangiare bene - non solo sotto la nostra ‘Ala del Gusto’ ma anche nei ristoranti, negli agriturismi del territorio, o gustando un panino di profumato salame dei nostri macellai – sono gli aspetti che qualificano Cavour Carne” afferma Marcello Bruno, presidente della ProCavour, che organizza la manifestazione.

Appuntamenti della vigilia

Questa sera (mercoledì 23 aprile), alle 20,45, c’è il convegno ‘L’allevamento bovino da carne - prospettive di futuro’ che si tiene al salone del Municipio in piazza Sforzini 1 e che è organizzato dalla Coldiretti. Domani – giovedì 24 aprile – appuntamento, invece, con la prima novità dell’edizione 2025 di Cavour Carne: la ‘Cena della tradizione’ con menù a base di trippa. La cena inizierà alle 19,30.

Commemorazione e Fiera

La giornata di festa di venerdì 25 si aprirà con la Commemorazione ufficiale del 25 aprile in piazza Sforzini alle 10. Nella stessa piazza ci sarà anche la mostra statica di moto d’epoca a cura del ‘Moto Club La Rocca e la Fattoria didattica di Campagna amica con Cascina Mombello a cura di Coldiretti Torino, con il contributo della Camera di Commercio di Torino.

Al mattino parte la Grande fiera di primavera per le vie e le piazze di Cavour e il mercato dei produttori agricoli. In piazza III Alpini/piazza Solferino ci sarà la tradizionale mostra zootecnica regionale organizzata in collaborazione con L’Arap (Associazione regionale allevatori Piemonte) e quella della meccanizzazione agricola e l’esposizione di trattori d’epoca a cura di Collezione Castagno, Renzo Davicino e Massimo Manavella di Cavour.

“Saranno una ventina gli espositori della mostra zootecnica e un centinaio le bancarelle che, per la Grande fiera di primavera, riempiranno le strade del centro” annuncia Giulio Brarda per la ProCavour.

Durante la giornata di venerdì, macellerie e commercianti di Cavour terranno aperte le loro attività.

Convegno, cibo e passeggiate

È in programma, al mattino di venerdì, l’incontro informativo ‘Scopriamo La Piemontese nelle sue sfaccettature’ durante il quale, l’associazione Amici della Piemontese, illustrerà caratteristiche e qualità della carne di razza piemontese. L’appuntamento è alle 11 all’Ala del Peso (Piazza Solferino).

Per pranzo si potrà scegliere tra le specialità a base di carne di razza bovina piemontese dei ristoranti del paese e il pranzo con il bollito alla piemontese preparato dalla ProCavour sotto l’Ala del Gusto di piazza Sforzini.

Sia al mattino che al pomeriggio sono in programma inoltre le passeggiate alla scoperta del centro storico di Cavour (ore 11, 15 e 16) e sui sentieri della Rocca (ore 10,30, 14,30 e 15).

Durante la giornata sarà possibile visitare il complesso museale dell’Abbazia di Santa Maria (via Saluzzo 72), per informazioni e prenotazioni 340 8878058, abbaziacavour@gmail.com.

Cerimonia di chiusura e tagliata

Sarà la Banda San Lorenzo di Cavour ad accompagnare con la musica la chiusura della rassegna in piazza III Alpini (Gerbido) a partire dalle 16. Durante la cerimonia verranno consegnati i diplomi di partecipazione agli allevatori e premiati i vincitori del concorso fotografico ‘Memorial Mario Caffer’, ideato dal Comune di Cavour in collaborazione con ProCavour, Arap e Anaborapi. “Il concorso è dedicato a Caffer perché è stato per tanti anni il riferimento di tutti gli allevatori della zona – spiega Brarda –. Lui stesso era un allevatore e i suoi erano sempre capi splendidi, premiati in tutte le competizioni del settore. E ciò era possibile perché trattava benissimo i suoi animali”.

Ma a chiudere la giornata clou della rassegna sarà la seconda novità dell’edizione 2025 di Cavour Carne: la cena a base di tagliata.

In coda ai giorni di festa, domenica 27 aprile, Cavour sarà di nuovo al centro dell’attenzione, ma questa volta per il 3° Raduno Tuning Cavour per moto, scooter, vespa, ape, quad, mini auto, auto e fuoristrada, nell’area fieristica Nanni Vignolo (via Goytre). Special guest: Angelo Stagnitto e Gabry Turbo. La manifestazione si svolgerà in ricordo del giovane Denny Rabbia.