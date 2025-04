Ciclopedonale tra i ponti Balbis e Isabella, partiti i cantieri lungo il Po

Sono partiti gli attesi cantieri per il ripristino del percorso ciclopedonale tra i ponti Balbis e Isabella, circa un chilometro di lunghezza. I lavori si sono resi necessari dopo il cedimento strutturale del 2022 che ha portato a una chiusura del tratto in oggetto.

La spesa complessiva dei lavori, pari a 4 milioni e 498mila euro, è stata finanziata con fondi europei Pn metro plus nell’ambito del Programma Nazionale Metro plus e città medie sud 2021-2027.

Il progetto

In seguito la Città di Torino ha avviato un progetto di riqualificazione per rimettere in sesto il tratto riservato a pedoni e biciclette. Il piano prevede la ricostruzione e la risagomatura della protezione spondale con una scogliera in massi, in modo da rendere più naturalistico e paesaggisticamente compatibile con l’ambiente fluviale il nuovo percorso ciclo-pedonale che verrà ricreato sulla sommità della scogliera.

Lungo il tratto ricostruito è previsto inoltre il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. Il tutto potrebbe tenere banco per un paio di anni.

Rio Sappone

Partiti anche i lavori per realizzare la passerella sul rio Sappone, lungo il parco del Fioccardo. Si tratta di un piccolo ponte in acciaio Corten, interrotto da otto anni per i danni provocati dall’alluvione del 2016, che dalla sponda destra del Po costeggia la città di Moncalieri.

Per la passerella sul Sappone, di fronte al Riverside, all'altezza del civico 506 di corso Moncalieri, oggi manca solo la rampa di raccordo. L'investimento complessivo è di circa 800mila euro di fondi ministeriali.

Un'altra passerella

Infine a settembre, nei pressi della piscina Lido, verrà realizzata una passerella pedonale sul Rio Pattonera, con strutture di rinforzo a monte e lavori di riprofilatura del terreno, e una pista ciclopedonale lunga circa 600 metri, con pavimentazione naturale: la nuova illuminazione pubblica sarà a led.

Nell'alveo saranno posati dei massi per contrastare l'erosione fluviale: il cantiere avrà durata di 24 mesi ed un costo complessivo di 5 milioni di euro, finanziati con fondi Pon Metro Plus.