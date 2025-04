 Consolata Pralormo, creatrice di Messer Tulipano, nella giuria internazionale di Euroflora

Un incarico di grande prestigio per Consolata Pralormo, creatrice di Messer Tulipano, storica rassegna che da 25 anni, ogni primavera (anche quest’anno fino al 1 maggio), accoglie migliaia di visitatori da tutta Europa, nel parco del Castello di Pralormo per la fioritura di oltre 130.000 tulipani.

Consolata Pralormo, infatti, è stata chiamata a far parte della giuria internazionale di Euroflora , mostra spettacolare di piante e fiori riconosciuta da AIPH, International Association of Horticultural Producers, per giudicare il prestigioso settore di “composizioni di fiori e piante”.

La giuria ha esaminato 60 composizioni floreali, votato e alle ore 16 è stato inaugurato l'evento con proclamazione dei vincitori e consegna premi.

Contessa del Castello di Pralormo

Legale rappresentante della Consolata Pralormo Design

Laureata in storia dell’arte con una tesi sulla storia del parco inglese. Negli anni ha intrapreso numerose iniziative di successo, tra le più importanti l’evento Messer Tulipano.