The Accountant 2, Ben Affleck torna protagonista nella pellicola di Gavin O'Connor

Quando un suo vecchio conoscente viene ammazzato, lasciando dietro di sé un messaggio misterioso tatuato sul suo corpo con la scritta "find the accountant" (trova il contabile), Christian Wolff non può fare a meno di iniziare delle indagini per risolvere il mistero. Rendendosi conto che sono necessari metodi estremi, peraltro non legali, Wolff recluta il suo leale fratello per farsi aiutare. In collaborazione con Marybeth Medina, agente speciale del Dipartimento del tesoro, scoprono una letale cospirazione, diventando così bersagli di una brutale rete di criminali che non si fermano davanti a niente pur di non fare scoprire i propri segreti.

Dopo il successo di The Accountant, Ben Affleck torna ad interpretare Christian Wolff, il contabile autistico la cui abilità coi numeri ne ha fatto un esperto della contabilità di numerose organizzazioni illegali. Nasce così un seguito che non percorre la stessa scia del primo, trasformandosi piuttosto in una specie di buddy movie dove il fratello interpretato da Jon Bernthal ha un ruolo di maggior peso rispetto al primo capitolo.

The Accountant 2 non riprende la propria trama da dove finiva il primo capitolo, ma si incentra invece su una nuova trama nella quale Wolff decide di indagare sull'omicidio del suo conoscente Raymond King, che come nel primo capitolo è interpretato da J. K. Simmons, finendo così per sgominare una terribile rete criminale.

The Accountant 2 è un film di azione a tutto tondo e che riesce nel difficile compito di distaccarsi dal primo capitolo inserendo più scene d'azione e dando maggior importanza al fratello di Christian, un personaggio che nel primo film era stato poco approfondito.

Nonostante questo lungometraggio sia a tutti gli effetti un buddy movie, si distacca per tanti versi dai film degli anni 80 che hanno reso celebre questo genere di film, adattandosi ai canoni contemporanei rendendolo più bellicoso rispetto al canone tradizionale. Inoltre è perfettamente assortito il duo Affleck -Bernthal, che nell'interpretare i due fratelli molto diversi tra di loro creano un'ottima coppia per la storia qui narrata.

In sintesi The Accountant 2 si rivela essere un buon seguito del primo capitolo del 2016. Probabilmente è un film che serve a fare da sponda tra il primo film e un possibile futuro terzo capitolo, che nel caso di una buona riuscita al botteghino del capitolo 2 molto probabilmente verrà realizzato.

TITOLO: The Accountant 2

TITOLO ORIGINALE: The Accountant 2

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Usa

CASA DI DISTRIBUZIONE: Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. Pictures

GENERE: Azione, avventura, suspense, giallo, drammatico, thriller

REGIA: Gavin O'Connor

CAST: Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson, Daniella Pineda, J. K. Simmons, Allison Robertson, Grant Harvey, Michael Tourek, Andrew Howard, John Patrick Jordan, Robert Morgan .

DURATA: 125 minuti



Voto: 3,5/5