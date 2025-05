Turismo sostenibile e cultura mineraria, il rilancio 2025 dell’Ecomuseo della Val Germanasca

L’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca rilancia per il 2025 l’iniziativa, già sperimentata in passato, volta a valorizzare il territorio e offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e immersiva. Attraverso una rete di convenzioni siglata con 20 strutture ricettive del territorio - tra alberghi, agriturismi, B&B, affittacamere e rifugi - i turisti potranno beneficiare di vantaggi esclusivi, come sconti dedicati sulle visite alle storiche miniere di talco.

L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione del turismo slow e sostenibile, con l'obiettivo di far scoprire le tradizioni, la cultura e le bellezze naturali delle nostre valli, attraverso un'accoglienza genuina e di qualità.

“Valorizzare il territorio e le sue peculiarità rappresenta uno degli obiettivi centrali dell’Ecomuseo. In quest’ottica, vengono stretti accordi strutturati con le realtà ricettive locali, con l’intento di costruire un’offerta turistico-culturale che si basi su autenticità, sostenibilità e qualità competitiva. L’ampia adesione degli operatori del settore testimonia una visione comune e una volontà collettiva di intraprendere un cammino condiviso verso uno sviluppo equilibrato e una valorizzazione duratura del patrimonio locale" afferma Barbara Pons, coordinatore dell’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca.

Con la nuova convenzione 2025, l’Ecomuseo invita quindi i viaggiatori a scoprire il fascino autentico di un territorio tutto da esplorare, tra storia, natura e tradizioni vive.

Maggiori informazioni sulle strutture convenzionate disponibili sul sito dell’ecomuseo www.ecomuseominiere.it, dove i visitatori troveranno anche una descrizione dei servizi offerti ed i riferimenti per contattare e prenotare i soggiorni.