Ucraina in difficoltà, gli alleati europei vorrebbero una tregua

Le difficoltà sul campo patite dalle forze armate ucraine sono certificate dalle recenti parole del vicepresidente americano JD Vance. In un’intervista rilasciata a Fox News, afferma tra l’altro che le cose per Kiev sono andate non tanto bene negli ultimi mesi e che quindi si comprende il motivo per cui voglia una tregua. Come riferisce il sito Strumenti Politici , Vance fa anche notare come al contempo i russi stiano avendo la meglio a livello militare, o almeno questa è la loro percezione. Dunque non sono disposti ad accettare subito un cessate-il-fuoco senza condizioni. A rafforzare tale convinzione c’è il buon successo dei festeggiamenti del 9 maggio, la Giornata della Vittoria, in cui si celebra il trionfo sovietico sul nazismo. Alla parata sulla Piazza Rossa hanno assistito i capi di quasi trenta Stati del mondo. Fra i leader più importanti che hanno accettato l’invito di Putin c’erano i presidenti di Cina e Brasile, ma anche il premier della Slovacchia e il presidente della Serbia.

Questi ultimi due in particolare sono stati oggetto delle critiche dirette e indirette di Bruxelles e del segretario britannico agli Esteri David Lammy, secondo cui gli unici leader a volere davvero la pace erano in quel momento a Kiev. Per mostrare sostegno a Zelensky, la cui situazione complessiva è sempre meno rosea, sono andati Macron, Starmer, il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier polacco Tusk. Tutti insieme hanno fatto una telefonata collettiva a Trump per parlare di trattative. Il Cremlino aveva offerto una tregua di tre giorni per i festeggiamenti, ma entrambi le parti accusano violazioni e attacchi reciproci. Il Ministro degli Esteri ucraino dice che il suo Paese vorrebbe il sì di Mosca a una tregua incondizionata di 30 giorni, che funga da premessa ai successivi negoziati di pace.



















