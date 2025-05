Boosta in concerto nella Chiesa di Santa Pelagia per presentre il suo ultimo album, "Soloist"

Mercoledì 14 maggio, con un doppio set alle 18.30 e alle 21.00, Davide “Boosta” Dileo in concerto alla Chiesa di Santa Pelagia a Torino, per presentare il suo nuovo album Soloist, uscito su vinile e digitale per Sony Music.

Un pianoforte a coda e una postazione elettronica. Questi i riferimenti strumentali di cui Dileo si serve per esprimere nel nuovo album, e sul palco, le diverse tonalità di colore e le sfumature timbriche che caratterizzano la sua (nuova) musica.

C’è il pianoforte al centro - racconta Boosta sui suoi profili social - come un corpo davanti allo specchio, in una stanza. Tra il letto e un armadio. Ho scelto di suonarlo nudo, lasciarlo riposare con le note lunghe e sdraiate, risvegliarlo ai bruschi tocchi, vestirlo di esperimenti e invitato a uscire.

Il concerto di Torino fa parte di un lungo tour iniziato il 29 aprile a Vicenza e che ha toccato diverse città italiane. Dopo Torino, Boosta chiuderà il tour il 16 maggio al Giardino della Triennale di Milano.

Terminato a fine marzo il tour 2025 dei Subsonica, Boosta si presenta nuovamente al pubblico in una chiave più intima e personale, aggiungendo un nuovo capitolo al suo percorso artistico e riaffermando il suo ruolo di innovatore e narratore sonoro.

La sua carriera solista - parallela al percorso con i Subsonica - lo ha portato a sviluppare un’identità musicale, in bilico tra il lirismo del pianoforte e le infinite possibilità offerte dalla tecnologia. Proseguendo un percorso iniziato con Facile (2020) e le Post Piano Session (2022), con Soloist, Davide “Boosta” Dileo torna a esplorare e celebrare il pianoforte come protagonista assoluto, declinandolo in tre distinti "abiti" sonori che raccontano altrettanti mondi emotivi e stilistici.