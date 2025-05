Luciano Ligabue e Matteo Zuppi, Alessandro Barbero, Rita Pavone, Ornella Vanoni: gli ospiti del secondo giorno al Salto25

Secondo giorno di Salone del Libro dopo il boom di ingressi di ieri, soprattutto da parte degli studenti delle scuole.

Oggi tra gli ospiti più attesi, Luciano Ligabue in dialogo con il cardinale Matteo Zuppi, Carlo Lucarelli, Concita De Gregorio, Marco Maccarini, Alessandro Barbero, Toni Servillo, Deborah Compagnoni, Ornella Vanoni, Rita Pavone e Roberto Vecchioni.

E poi ancora i content creator come @tegamini, @conamoreesquallore, @whitelandsrarebooks.

Sul Palco Live, ci saranno invece i Modena City Ramblers.

Centro Congressi ORE 10.45 - 11.45 — AUDITORIUM LUCIANO LIGABUE E MATTEO ZUPPI Le storie, la Storia. Dall’io al noi Con Gigio Rancilio Un dialogo inedito tra uno dei cantautori più noti oggi e uno degli uomini di Chiesa più conosciuti: a tema la forza delle storie, scritte e cantate, e la possibilità di costruire una comunità oltre ogni steccato e preconcetto. Un riconoscimento speciale a Intesa Sanpaolo, Main Partner del Salone del Libro, per la presenza in programma di questo incontro.

Pad 4 ORE 11.45 - 12.45 — ARENA BOOKSTOCK (6-10 ANNI) TOPOLINO PARTY! Giochiamo con le parole Con Marco Ballarè, Alex Bertani e Simona Capovilla Modera Giacomo Iotti In collaborazione con Panini Comics e Topolino Il direttore di Topolino e una disegnatrice ufficiale del settimanale svelano i segreti del fumetto amatissimo nel nostro paese, tra storie, disegni e quiz sul significato delle parole. Perché, in fondo, chi non ha imparato a leggere su Topolino?

Pad oval ORE 12.00 - 13.00 — SALA ORO CRISTINA CASSAR SCALIA, DAVIDE LONGO E CARLO LUCARELLI Autrice di Delitto di benvenuto e autori di La donna della mansarda e di Almeno tu (Einaudi) Con Alessandra Tedesco Dal giallo, al noir, al thriller, tre autori dalla voce inconfondibile in dialogo a partire dai loro libri: un nuovo personaggio, il commissario Scipione Macchiavelli, per Cassar Scalia; un’altra indagine di Arcadipane e Bramard per Longo; la vendetta di un padre per l’assassinio della figlia adolescente, per Lucarelli Piazzale

Oval ORE 13.45 - 14.45 — SALA BIANCA L’INTRAMONTABILE RESISTENZA Storie di chi sfida i regimi: il Premio Inge Feltrinelli 2025 Con Marta Bellingreri, Paola Caridi, Costanza Spocci e Patrick Zaki In collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli In occasione della presentazione della quarta edizione Premio Inge Feltrinelli si parla di Egitto, resistenze, movimenti e diritti. A partire da Generazione Cairo, a cura di Marta Bellingreri e Costanza Spocci (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli).

Pad 1 ORE 15.15 - 16.15 — SALA ROSSA CONCITA DE GREGORIO Autrice di Di madre in figlia (Feltrinelli) Con Chiara Valerio Tre generazioni di donne, tre modi di amare, proteggere, sbagliare. In un’estate sospesa tra segreti e riconciliazioni, una nonna, una madre e una figlia si cercano davvero per la prima volta.

Pad Oval ORE 15.45 - 16.45 — SALA DELLA MONTAGNA MARCO MACCARINI Autore di Un decimo di te (Limina) Con Eugenio Cesareo (Eugenio in Via Di Gioia) Marco Maccarini racconta il suo viaggio dalla frenesia del successo alla lentezza meditativa del cammino, scoprendo che per andare lontano serve un bagaglio leggero. Una guida per chi sogna di perdersi per ritrovarsi.

Centro congressi ORE 16.00 - 17.00 — AUDITORIUM ALESSANDRO BARBERO E ANNA FOA La guerra delle parole Modera Giuseppe Laterza In collaborazione con Laterza Oriente e Occidente, civiltà e barbarie, democrazia e autocrazia… Accanto ai conflitti economici e militari esiste una guerra delle parole. Alessandro Barbero e Anna Foa ci aiutano a capire meglio il significato storico di alcune tra le parole più controverse del nostro tempo. Un riconoscimento speciale a Intesa Sanpaolo, Main Partner del Salone del Libro, per la presenza in programma di questo incontro.

Pad 1 ORE 16.00 - 17.00 — SALA GRANATA DANTE FERRETTI Autore di Bellezza imperfetta. Io e Pasolini (Pendragon) Con Evelina Christillin e David Miliozzi Dante Ferretti, tre premi Oscar, tra i più celebri scenografi al mondo, racconta il suo lungo sodalizio professionale e umano con Pier Paolo Pasolini, cominciato da giovanissimo sul set de Il Vangelo secondo Matteo e terminato con la morte del grande poeta e pensatore.

Centro Congressi ORE 16.00 - 17.00 — SALA MADRID GUERRE, RIARMO E CRISI DELL’ORDINE Presentazione di Guerre della crisi dell’ordine di Guido La Barbera (Edizioni Lotta Comunista) Con Giuseppe Bonfratello e Domenico Quirico Perché identificare la guerra d’Ucraina e la guerra di Gaza come guerre della crisi dell’ordine? La differenza è nella nuova fase strategica che si è aperta: non ancora il punto d’arrivo della rottura dell’ordine, ma il colpo d’inizio della sua crisi…

Pad 1 ORE 16.30 - 17.30 — SALA ROSSA FRANCESCO PICCOLO DIALOGA CON… TONI SERVILLO Cinema: le voci di dentro Uno dei grandi attori italiani, il suo modo di essere un personaggio, di scegliere e di preparare un film, il suo rapporto con il cinema da protagonista e da spettatore.

Pad 1 ORE 16.30 - 17.30 — SALA OLIMPICA DEBORAH COMPAGNONI Autrice di Una ragazza di montagna (Rizzoli) Con Paolo De Chiesa e Martino Gozzi Una raccolta di venti racconti che ci porta indietro nel tempo, fino all’infanzia dell’autrice: dentro un mondo autentico in cui si poteva crescere liberi di sperimentare, sbagliare, rialzarsi e costruire così il carattere di una donna che sarebbe diventata una campionessa. Questo incontro è parte della programmazione a tema ospitata di consuetudine nella Sala della Montagna. Un riconoscimento speciale a Esselunga, Main Partner del Salone del Libro, per la presenza in programma di questo incontro.

Pad 4 ORE 16.45 - 17.45 — SALA BRONZO SOCIALIBER Il sistema pubblico della cultura e gli influencer del libro Con Gabriella Buontempo, Francesca Crescentini (@tegamini), Luca Cena (@ whitelandsrarebooks), Riccardo Pedicone (@rickypedi) e Ilenia Zodiaco (@ conamoreesquallore) Moderano Carola Carulli e Adriano Monti Buzzetti In collaborazione con Cepell - Centro per il libro e la lettura Booktoker, instabooker e creatori digitali promuovono i libri tra i giovani, influenzando le vendite e avvicinando i giovanissimi a librerie e biblioteche. Un incontro che esplora il dialogo tra digital creator e istituzioni culturali: cosa chiedono gli influencer del libro alle politiche pubbliche.

Piazzale 5 ORE 17.15 - 18.15 — PALCO LIVE RITA PAVONE Autrice di Rita Pavone, Gemma e le altre (La nave di Teseo) Modera Lucia Tilde Ingrosso Nel 1989 usciva Gemma e le altre, un album in cui veniva indagato l’universo femminile in tutte le sue sfumature e accezioni. Trentasei anni dopo, queste storie e questo disco riemergono “con una grande e inaspettata forza”.

Centro congressi ORE 17.15 - 18.15 — LA PISTA 500 BY PINACOTECA AGNELLI OMAGGIO A LALLA ROMANO Con Donatella Di Pietrantonio e Federica Rosellini In collaborazione con Einaudi La scrittrice che con le sue parole ha ispirato il tema di questa edizione del Salone, Lalla Romano, sarà protagonista di una lezione di Donatella Di Pietrantonio, l’ultima vincitrice del Premio Strega, sulla Pista 500. Letture di Federica Rosellini da Le parole tra noi leggere.

Pad 1 ORE 17.45 - 18.45 — SALA ROSSA ORNELLA VANONI Autrice, con Pacifico, di Vincente o perdente (La nave di Teseo) Con Stefano Senardi Raccolte in un libro, tutta la fragilità e tutta la determinazione che hanno reso Ornella Vanoni un’icona per generazioni diverse. La malinconia, che predilige purché non si degradi diventando tristezza, o peggio ancora, depressione. Lo humour, inesorabile.

Centro Congressi ORE 18.15 - 19.15 — LA PISTA 500 BY PINACOTECA AGNELLI OLTRE I LIMITI Dieci anni in oceano con Maserati Con John Elkann e Giovanni Soldini Modera Fabio Pozzo In collaborazione con Maserati e Nutrimenti mare Dieci anni di regate oceaniche, record, innovazioni e quattro giri del mondo a bordo di due barche: Giovanni Soldini ripercorre, insieme a John Elkann, le imprese del sodalizio sportivo con Maserati.

Piazzale 5 ORE 18.30 - 19.30 — PALCO LIVE MODENA CITY RAMBLERS Autori di Nati per la libertà Con Carlo Greppi Un libro di racconti a dieci mani per raccontare la Resistenza. Attraverso la parola scritta piccole e grandi storie di donne e uomini che hanno lottato per la nostra libertà, a ottant’anni dalla liberazione del nazifascismo.

Pad Oval ORE 19.30 - 20.30 — SALA ORO ROBERTO VECCHIONI Autore di L’orso bianco era nero (Piemme) Appunti, lezioni, quaderni di una vita. Il professor Vecchioni ci conduce attraverso i cambiamenti delle parole che hanno fondato la nostra civiltà. Perché le parole sono ponti che dobbiamo attraversare per conoscerci, capirci e sopportarci. Con la partecipazione del gruppo di lettura del Bookstock del Salone del Libro di Torino.