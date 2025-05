A Bobbio Pellice cacciatori con il cellulare e Saras del Fen per ‘La Fîra ’d la Pouià’

Musica, giochi e attività con gli animali tra le proposte per il fine settimana de ‘La Fîra ’d la Pouià’, che comprende la ‘Sagra del Saras del Fen’ ed è organizzata dal Comune di Bobbio Pellice, in collaborazione con Comitato Fiera, Polisportiva Bobbiese, Sezione Alpini di Bobbio Pellice, Aib Protezione Civile e Fidas.

Le iniziative avranno luogo al Capannone fiera in Piazza V Divisione GL. Dopo il Torneo della Morra di ieri sera, si entra nel vivo stasera, venerdì 16, dalle 18,30 con l’aperitivo danzante, insieme ai Triolet e la musica occitana, che continuerà anche dopo cena.

Domani, sabato 17, l’apertura del ‘Mercatino Terra e Tradizioni’ sarà alle 9. Alle 10 è previsto il ritrovo al Capannone per la I edizione de ‘La Caccia al tesoro fotografica’, una camminata di circa 2 ore nell’area circoscritta del paese a cui presentarsi con un telefono cellulare abilitato alle foto, oltre a scarpe e abbigliamento comodi. I vincitori verranno annunciati alle 14.

Alle 11,30 e 15 si terranno le due dimostrazioni di volo dei gufi di Mattia Michelin. Per pranzo, alle 13, si potrà scegliere tra gofri e taglieri di prodotti locali. Nel pomeriggio ci saranno altri due appuntamenti: alle 14,30 la dimostrazione Compagnia Balestrieri di Roccapiatta nell’area picnic e alle 15, di nuovo al Capannone, lo spettacolo di Saschya il Clown. La serata inizierà con lo Street Food e le Crèpes dalle 20 per concludere, a partire dalle 22, con il dj set con Giulia Frencia a ingresso gratuito.

Per l’ultimo giorno della manifestazione, domenica 18, l’apertura della fiera commerciale sarà alle 8. Alle ore 10 in piazza Caduti si esibirà la Banda Musicale di Torre Pellice, che introdurrà l’evento centrale della Sfilata del Bestiame alle 10,30 in via Maestra, a cui prenderanno parte bovini e caprini, che arriveranno a un totale di circa mille capi di bestiame. Alle 11,30 verrà proposta la degustazione di formaggi, tra cui il Sërvage e il Saras del Fen, ai pascoli di via Villanova, e in caso di maltempo ci si sposterà sotto l’ala del Comune. Per pranzo al Capannone Fiera verranno servite le costine, con prenotazioni al 338 2169266.