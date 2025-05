Frossasco, il saggio di fine anno degli allievi della Filarmonica alla Chiesa di San Bernardino

“Musica Insieme” con gli allievi della Filarmonica Pinerolese Frossasco. Domani, sabato 17 maggio, alle 15,30 si terrà il saggio di fine anno degli allievi (ingresso libero).

“Lo spettacolo per noi è il momento in cui fare vedere quello che è stato imparato - spiega il maestro Alessandro Boetto -. La Filarmonica è attiva dal 1967, ma la scuola di musica, come è strutturata adesso, c’è da una ventina d’anni. Prima c’erano corsi organizzati e pagati dalla Provincia, una volta finito quel progetto, abbiamo continuato su quella falsariga”.

Gli allievi della Filarmonica sono una quindicina, tra i bambini delle elementari che studiano il tamburino, gli allievi della banda che passano dagli studenti delle medie e ai pensionati, fino agli studenti di diverse età che scelgono il corso di perfezionamento.

“Dopo il covid abbiamo avuto un attimo di flessione, ma come iscrizioni siamo sempre in linea con gli altri anni. Abbiamo progetti nelle scuole di Frossasco, Cantalupa e Roletto e questo ci consente di avere numerosi allievi” conferma Boetto.

I corsi si interromperanno con la pausa estiva delle scuole e riprenderanno a ottobre, con iscrizioni a settembre (per info: filarmonicapinerolese@gmail.com).

La sera del 29 maggio, la Filarmonica sarà alle scuole medie di Frossasco per il concerto finale a conclusione del progetto portato avanti con gli studenti.