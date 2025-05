Benessere sotto il sole, “Il Salotto del Sabato Sera” parla di abbronzatura sana

L’associazione Araba Fenice, con il patrocinio della Circoscrizione 5, continua la sua seconda edizione della rassegna Il Salotto del Sabato Sera, un ciclo di eventi culturali che si terranno fino a giugno 2025. La serie di appuntamenti si concentra su una varietà di temi, dal benessere alla cultura, passando per lo sport e il tempo libero.

Sabato 17 maggio 2025, alle 21, si terrà l’ottavo incontro dal titolo "Salute e bellezza: Abbronzatura consapevole", che si svolgerà presso la sede dell’associazione in via Caselette 13/d a Lucento. L'incontro sarà dedicato alla cura della pelle e all’abbronzatura sana, affrontando temi fondamentali per prepararsi all’estate con consapevolezza e sicurezza.

A condurre la serata sarà Anna Maria Gadini, esperta nel settore della salute e del benessere, che guiderà il pubblico in un dialogo informale su alcuni aspetti cruciali per la cura della pelle sotto il sole. Tra i temi trattati: come preparare la pelle all'esposizione solare, miti e verità sull'abbronzatura, i prodotti da utilizzare prima e dopo l'esposizione al sole e gli effetti benefici (ma anche i rischi) dell'esposizione solare sulla pelle.

Il Salotto del Sabato Sera è ormai un appuntamento fisso per chi è alla ricerca di momenti di crescita personale e approfondimento. Ogni mese, infatti, l’associazione propone due eventi che spaziano in vari ambiti di interesse: dalla storia della danza al mistero e magia, dalla pet-therapy al benessere fisico e mentale. Gli eventi si svolgono il sabato sera, alle 21, e sono tutti gratuiti, previa prenotazione.

Per partecipare all’incontro del 17 maggio, è necessario prenotarsi al numero 338.8706798. Un’occasione unica per approfondire tematiche di salute e benessere, in un ambiente conviviale e accogliente.