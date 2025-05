Cinque giorni di Agricamp in Valle Maira? Tutta un’altra storia!

Immagina di regalare a tuo figlio o figlia una bellissima avventura! Un Agricamp estivo in un luogo immerso nelle montagne, lontano dalla soffocante quotidianità e libero di fare esperienze incredibili.

Questa è la proposta di Daniele, un accompagnatore naturalistico dall’animo montanaro. Da sempre ama la montagna e di questo luogo meraviglioso, da cui arrivano le sue radici, ne ha fatto la sua strada di vita e lavorativa.

Siamo in Valle Maira, Borgata Allemandi, 6 in Località San Michele di Prazzo (CN).

Qui, da ormai molti anni, sorge il bellissimo Agriturismo Al Chersogno, un luogo che Daniele e la sua famiglia, portano avanti occupandosi di ospitalità e ristorazione. Una vecchia casa di famiglia oggi trasformata in un luogo unico, un'azienda agricola multifunzionale e fattoria didattica. Una famiglia attenta al territorio e alle tradizioni.

Perché hai deciso di fare questi Agricamp Estivi per ragazzi? "Perché credo che oggi, più che mai, sia importante offrire ai ragazzi la possibilità di fare delle esperienze autentiche, a contatto con la natura, dove poter sperimentare e vivere a pieno ogni momento! Ormai siamo arrivati all'undicesima edizione e ho capito che l'esperienza proposta arricchisce davvero i partecipanti: qualcuno non voleva tornare a casa!" risponde Daniele.

La proposta è davvero interessante: si faranno escursioni, esperienze nel bosco, si imparerà a prendersi cura degli animali, dell'orto, escursioni notturne e tragitti in bici, si potranno costruire legami autentici e lavorare in gruppo. Si potrà gustare ottimo cibo riscoprendo sapori autentici.

Le parole d'ordine saranno due: divertimento e libertà.

L’Agricamp è adatto a bambini dai 6 ai 13 anni 8 e durerà 5 giorni. Ci saranno due turni: dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.

Si tratta di un'immersione profonda in un ambiente che regala panorami mozzafiato. Tutto è gestito a livello familiare e per i piccoli protagonisti di questa avventura sarà un po’ come sentirsi coccolati e accuditi in un ambiente protetto, dove saranno guidati a fare delle esperienze bellissime.

In questo contesto unico ci saranno anche dei momenti di riflessione, guidati da adulti esperti, per riflettere su cosa vuol dire diventare grandi.

Vuoi iscrivere tuo figlio all’Agricamp?

Manda un messaggio WhatsApp al 328-0153284, Daniele ti invierò il modulo di iscrizione e sarà pronto a darti tutte le informazioni utili.

Perché dovresti far fare questa esperienza ai tuoi figli? Perché se la ricorderà per sempre!