È di nuovo salvezza! Davide Nicola fa gioire anche Cagliari

Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari. Si allunga la sequenza di salvezze messe in fila del tecnico vigonese Davide Nicola. L'ultimo capolavoro è stato messo a segno poco fa con la vittoria del Cagliari sul Venezia 3-0 (Mina, Piccoli e Deiola) che vale matematicamente la permanenza in A con una giornata di anticipo, grazie ai 36 punti conquistati in 37 partite. Seppur sia arrivata alla penultima di campionato, la salvezza quest'anno è sempre sembrata alla portata del Cagliari, che ha vissuto una stagione con minori affanni, rispetto alla lotta serrata dello scorso anno, quando sulla panchina sedeva Claudio Ranieri.