Pista per la Conca del Pra: riapertura prevista entro metà giugno

Potrebbe riaprire a metà giugno la pista agro silvo pastorale che da Villanova (frazione di Bobbio Pellice) sale alla Conca del Pra. La strada è chiusa al passaggio dei mezzi e degli escursionisti da inizio aprile a causa di una frana. Nelle settimane successive sono stati fatti i disgaggi nei punti ancora instabili del versante franato ed è stata ripulita la strada, ma mancano ancora le reti protettive.

Venerdì il Comune di Bobbio Pellice ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha affidato l’intervento alla ditta Alpi Rocce S.r.l. di Grosso (To) e la direzione lavori alla geologa Raffaella Canonico che già aveva eseguito il primo sopralluogo per conto dell’ente. “Dai sopralluoghi è emerso che il fronte della parete da cui si è distaccata la frana non è stabile al cento per cento. È quindi necessario posizionare le reti per mitigare il rischio” spiega il sindaco Mauro Vignola.

L’inizio del cantiere della ditta Alpi Rocce è previsto a fine mese: “Da quel momento in poi credo che l’azienda impiegherà una quindicina di giorni per posizionare le reti e, quindi, per il 15 giugno, la strada potrebbe essere aperta al passaggio delle auto degli aventi diritto” annuncia Vignola.

La spesa complessiva degli interventi si aggira sui 100.000 euro: “Stiamo cercando di coprire l’importo in attesa che la Regione stanzi un contributo che ci ha promesso” conclude il sindaco.