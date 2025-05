Fiera del Disco (e del Fumetto): a Torino due domeniche di musica e cultura pop

Due date da segnare sul calendario per gli amanti del vinile, del fumetto e della cultura pop: domenica 25 maggio e domenica 8 giugno, piazza Madama Cristina torna ad animarsi con la Fiera del Disco e, in un secondo appuntamento, con l’edizione speciale Fiera del Disco e del Fumetto.

Una vera e propria festa per collezionisti, appassionati e curiosi, nella storica cornice del mercato rionale, nel cuore di San Salvario, che per l’occasione si trasformerà in un paradiso di vinili, cd, rarità editoriali e memorabilia.

Solo musica

La prima data, domenica 25 maggio dalle 9 alle 19, sarà dedicata interamente alla Fiera del Disco, evento ormai tradizionale nel panorama torinese. Saranno presenti oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia (e non solo), pronti a offrire ai visitatori un viaggio sonoro che abbraccia più di un secolo di storia musicale.

I banchi saranno colmi di vinili, cd, dvd, fanzine rare, stampe artistiche e curiosità per tutti i gusti: dal rock al jazz, dal metal alla musica elettronica, senza dimenticare i generi di nicchia e la musica classica.

I fumetti

Il secondo appuntamento, previsto per domenica 8 giugno dalle 9 alle 18, vedrà l’arrivo della Fiera del Disco e del Fumetto, che allargherà il respiro dell’evento anche al mondo della nona arte.

Insieme a dischi e cd, i visitatori troveranno fumetti, graphic novel, albi da collezione, manga, poster vintage e una selezione di oggetti dedicati alla cultura pop, per una giornata all’insegna della creatività e della nostalgia.